CANAL RCN
Colombia Video

Candidatos al Congreso cuestionan uso de recursos públicos y seguridad en las regiones

En la Mesa Ancha de Noticias RCN, aspirantes al Senado abordaron temas clave como violencia electoral y uso de recursos públicos.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
08:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A pocos días de las elecciones legislativas en Colombia, Jota Pe Hernández, Deisy Guanaro y el mayor (r) Germán Rodríguez, candidatos al Senado de la República, participaron en un debate en La Mesa Ancha Electoral donde discutieron temas centrales de la agenda nacional.

Fuerzas Militares despliegan 11.000 hombres para garantizar elecciones en el Catatumbo
RELACIONADO

Fuerzas Militares despliegan 11.000 hombres para garantizar elecciones en el Catatumbo

Durante el encuentro, una de las intervenciones más destacadas fue la de Guanuro, candidata por el partido Oxígeno en lista cerrada. Relató su historia como víctima de reclutamiento por parte de las extintas Farc cuando tenía 10 años y aseguró que su aspiración política busca representar a las miles de víctimas de violencia sexual y secuestro durante el conflicto armado colombiano.

También señaló que mantiene denuncias contra excomandantes de la antigua guerrilla y afirmó que continúa recibiendo amenazas mientras impulsa su campaña para llegar al Congreso.

Debate político sobre gasto público y prioridades del Gobierno

Uno de los temas discutidos por los candidatos fue la polémica generada por una producción cinematográfica relacionada con la historia militar del país y financiada con recursos públicos. Algunos participantes cuestionaron el uso de cerca de 15.000 millones de pesos en este proyecto, argumentando que esos recursos podrían destinarse a atender necesidades sociales urgentes.

Durante el debate se mencionaron problemáticas como la crisis del sistema de salud, la falta de medicamentos para pacientes y la situación de miles de familias afectadas por emergencias en distintas regiones del país. Los candidatos afirmaron que la discusión sobre el uso del presupuesto público debe centrarse en las prioridades sociales y económicas de la población.

Preocupación por violencia y garantías electorales

El debate también abordó la situación de orden público en el contexto de las elecciones. Los participantes señalaron que en varias regiones del país existen riesgos para el ejercicio de la política debido a la presencia de grupos armados ilegales y amenazas contra candidatos.

¿Dejaron sola a Claudia López? La precandidata responde
RELACIONADO

¿Dejaron sola a Claudia López? La precandidata responde

Entre los hechos mencionados se destacó el asesinato del hermano de una candidata en el departamento de Nariño, así como denuncias sobre presiones de grupos armados en algunas zonas del territorio nacional. Los aspirantes coincidieron en la importancia de garantizar condiciones de seguridad para que los ciudadanos puedan votar libremente.

En ese contexto, los candidatos hicieron un llamado a los colombianos para participar en las elecciones y ejercer su derecho al voto de manera consciente. También insistieron en la necesidad de confiar en las instituciones electorales y respetar los resultados que arrojen las urnas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Asesinan a sangre fría al hermano de la candidata a la Cámara, Claudia Barrera, en Policarpa, Nariño

Ibagué

“No más maltrato”: motociclista fue captado golpeando a una cachorra de tres meses en Ibagué

Animales

Alerta por hipopótamos que rondan escuelas en Barrancabermeja: advierten que abrir la boca es señal de ataque

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Pilas: esta es la multa en 2026 por violar la Ley Seca en elecciones de 2026

Ley Seca en Colombia por elecciones del 8 de marzo de 2026: conozca cuándo inicia la restricción de licor y cuál es la multa por incumplir la norma.

Invima

Invima reveló el listado de los 136 esmaltes semipermanentes que se prohibieron en Colombia

La autoridad sanitaria confirmó que los productos estéticos contienen en su composición sustancias peligrosas para la salud.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 6 de marzo de 2026

América de Cali

América de Cali ya conoce su bombo en Copa Sudamericana: los grandes rivales que evitará en grupos

Estados Unidos

Periodista colombiana fue detenida por ICE en Nashville