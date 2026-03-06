Candidatos al Congreso cuestionan uso de recursos públicos y seguridad en las regiones

A pocos días de las elecciones legislativas en Colombia, Jota Pe Hernández, Deisy Guanaro y el mayor (r) Germán Rodríguez, candidatos al Senado de la República, participaron en un debate en La Mesa Ancha Electoral donde discutieron temas centrales de la agenda nacional.

Durante el encuentro, una de las intervenciones más destacadas fue la de Guanuro, candidata por el partido Oxígeno en lista cerrada. Relató su historia como víctima de reclutamiento por parte de las extintas Farc cuando tenía 10 años y aseguró que su aspiración política busca representar a las miles de víctimas de violencia sexual y secuestro durante el conflicto armado colombiano.

También señaló que mantiene denuncias contra excomandantes de la antigua guerrilla y afirmó que continúa recibiendo amenazas mientras impulsa su campaña para llegar al Congreso.

Debate político sobre gasto público y prioridades del Gobierno

Uno de los temas discutidos por los candidatos fue la polémica generada por una producción cinematográfica relacionada con la historia militar del país y financiada con recursos públicos. Algunos participantes cuestionaron el uso de cerca de 15.000 millones de pesos en este proyecto, argumentando que esos recursos podrían destinarse a atender necesidades sociales urgentes.

Durante el debate se mencionaron problemáticas como la crisis del sistema de salud, la falta de medicamentos para pacientes y la situación de miles de familias afectadas por emergencias en distintas regiones del país. Los candidatos afirmaron que la discusión sobre el uso del presupuesto público debe centrarse en las prioridades sociales y económicas de la población.

Preocupación por violencia y garantías electorales

El debate también abordó la situación de orden público en el contexto de las elecciones. Los participantes señalaron que en varias regiones del país existen riesgos para el ejercicio de la política debido a la presencia de grupos armados ilegales y amenazas contra candidatos.

Entre los hechos mencionados se destacó el asesinato del hermano de una candidata en el departamento de Nariño, así como denuncias sobre presiones de grupos armados en algunas zonas del territorio nacional. Los aspirantes coincidieron en la importancia de garantizar condiciones de seguridad para que los ciudadanos puedan votar libremente.

En ese contexto, los candidatos hicieron un llamado a los colombianos para participar en las elecciones y ejercer su derecho al voto de manera consciente. También insistieron en la necesidad de confiar en las instituciones electorales y respetar los resultados que arrojen las urnas.