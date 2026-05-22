Estas son las organizaciones de tránsito que cobraban fotomultas de manera ilegal: listado completo
Más de treinta organizaciones estaban realizando este proceso sin un aval técnico.
Noticias RCN
07:10 a. m.
Hace algunos días, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, puso bajo la lupa a 37 organismos de tránsito en todo el territorio nacional.
Las autoridades confirmaron graves irregularidades técnicas y legales en la operación de las cámaras de fotodetección, determinando que más de 5,8 millones de comparendos quedarán completamente sin validez debido a que se emitieron sin cumplir con los avales técnicos obligatorios.
La investigación oficial abarca un universo de más de 7,5 millones de fotomultas impuestas entre los años 2018 y 2024 (e incluso extendiéndose en algunos municipios hasta inicios de 2026).
De ese impactante total, cerca de 1,5 millones de comparendos ya fueron cancelados por los ciudadanos, generando un recaudo irregular que supera el billón de pesos ($1,05 billones).
Estas fueron las 37 organizaciones que cobraban fotomultas sin aval
De acuerdo con el reporte entregado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, las alarmas se encendieron al cruzar las fechas de operación de los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST) con los permisos reales otorgados.
En el informe se advierte que doce organismos encendieron sus cámaras y cobraron fotomultas sin poseer de manera inicial la acreditación técnica de desempeño reglamentaria.
Por otro lado, otros siete utilizaron documentos y autorizaciones pertenecientes a otras entidades o municipios para justificar la operación de sus propios dispositivos.
Finalmente, 18 empezaron a capturar infracciones en las vías y a cargar comparendos en el sistema mucho antes de recibir el aval oficial del Ministerio.
Para dimensionar la gravedad del escenario, la siguiente tabla detalla los organismos de tránsito más críticos identificados por la Supertransporte:
- Secretaría de Movilidad de Medellín
- División de Tránsito y Transporte de la Dorada
- Inspección Municipal de Tránsito de Villavicencio
- Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali
- Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá
- Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal
- Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario
- Secretaría de Movilidad de Itagüí
- Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta
- Oficina de Tránsito y Transporte Departamental del Magdalena
- Secretaría de Movilidad de Bello
- Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Galapa
- Instituto de Tránsito del Atlántico
- Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia
- Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Arjona
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad
- Secretaría de tránsito y Transporte de la Alcaldía de San José de Cúcuta
- Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca
- Organismo de Tránsito Municipal de Palermo
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación (INTRASFUN)
- Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios
- Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago
- Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo
- Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad del Municipio de Yotoco
- Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga
- Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
- Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Popayán
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica
- Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Montería
- Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Planeta Rica
- Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santander de Quilichao
- Secretaría de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca
- Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá