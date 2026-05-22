Estas son las organizaciones de tránsito que cobraban fotomultas de manera ilegal: listado completo

Hace algunos días, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, puso bajo la lupa a 37 organismos de tránsito en todo el territorio nacional.

Las autoridades confirmaron graves irregularidades técnicas y legales en la operación de las cámaras de fotodetección, determinando que más de 5,8 millones de comparendos quedarán completamente sin validez debido a que se emitieron sin cumplir con los avales técnicos obligatorios.

La investigación oficial abarca un universo de más de 7,5 millones de fotomultas impuestas entre los años 2018 y 2024 (e incluso extendiéndose en algunos municipios hasta inicios de 2026).

De ese impactante total, cerca de 1,5 millones de comparendos ya fueron cancelados por los ciudadanos, generando un recaudo irregular que supera el billón de pesos ($1,05 billones).

Estas fueron las 37 organizaciones que cobraban fotomultas sin aval

De acuerdo con el reporte entregado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, las alarmas se encendieron al cruzar las fechas de operación de los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST) con los permisos reales otorgados.

En el informe se advierte que doce organismos encendieron sus cámaras y cobraron fotomultas sin poseer de manera inicial la acreditación técnica de desempeño reglamentaria.

Por otro lado, otros siete utilizaron documentos y autorizaciones pertenecientes a otras entidades o municipios para justificar la operación de sus propios dispositivos.

Finalmente, 18 empezaron a capturar infracciones en las vías y a cargar comparendos en el sistema mucho antes de recibir el aval oficial del Ministerio.

Para dimensionar la gravedad del escenario, la siguiente tabla detalla los organismos de tránsito más críticos identificados por la Supertransporte: