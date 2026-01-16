CANAL RCN
Economía

¿Crisis en colegios privados? Más de 30 instituciones cerraron en 2025 solo en Bogotá

El cierre de colegios en la capital refleja cómo la educación privada en Colombia perdió estabilidad tras la pandemia.

niños en colegios de Bogotá
FOTO: Freepik

Noticias RCN

enero 16 de 2026
10:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La educación privada en Colombia atraviesa una de sus etapas más complejas. En Bogotá, más de 30 colegios privados cerraron durante 2025, un dato que fue dado a conocer por la Asociación de Colegios Privados de Colombia (Acopricol) y recogido en un reciente informe del diario La República.

DIAN abre vacantes de empleo para este inicio de 2026 con salarios de hasta 12 de millones
RELACIONADO

DIAN abre vacantes de empleo para este inicio de 2026 con salarios de hasta 12 de millones

Desde 2020, cerca de 800 instituciones educativas privadas han cerrado en el país, como una de las consecuencias de la pandemia. Juan Pablo Santiesteban, vicepresidente del gremio, señaló que la situación actual responde a un problema estructural que se ha venido acumulando con el paso de los años.

La educación privada antes de la pandemia

Antes de la cuarentena, la educación privada tenía una participación mayoritaria dentro del sistema educativo colombiano. Según cifras del sector, cerca del 68% de los estudiantes estaban matriculados en colegios privados, los cuales operaban con niveles de ocupación que oscilaban entre 90% y 95%.

Esta es la marca que desbancó al gigante Tesla en el mercado de los carros eléctricos a nivel mundial
RELACIONADO

Esta es la marca que desbancó al gigante Tesla en el mercado de los carros eléctricos a nivel mundial

La ocupación promedio se ha reducido a alrededor de 60%, un nivel que compromete la sostenibilidad financiera de muchas instituciones. La educación privada perdió una porción relevante de su participación dentro del sistema educativo, situación que explica el cierre continuo de colegios, particularmente en las grandes ciudades.

Según el informe, el impacto ha sido más fuerte en los colegios que atienden a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que representan entre 87% y 90% del total de la educación privada. Se trata de instituciones con pensiones bajas, que enfrentan mayores dificultades para absorber el aumento de costos.

Las razones detrás del cierre de colegios

Algunos de los factores que han evidenciado la caída de matriculas en colegios privados se da por el incremento de costos operativos en colegios dirigidos a estudiantes de estratos bajos, donde la pensión mensual no supera los $90.000 y se hace difícil para las familias pagar un valor superior.

Otro de los puntos comentados es la caída en la tasa de natalidad, pues según el Dane las mujeres en Colombia ahora tienen en promedio 1,3 hijos con fecha de 2023, una cifra que seguirá disminuyendo, por lo que la oferta se ha mantenido para una demanda que no existe.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dian

DIAN abre vacantes de empleo para este inicio de 2026 con salarios de hasta 12 de millones

Peajes

¿Por qué los peajes de la vía al Llano no subieron con el IPC y se dispararon hasta un 10%?

Dólar

¡Inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 16 de enero de 2026! Así se cotizó

Otras Noticias

Richard Ríos

Benfica confirmó cuál fue la lesión de Richard Ríos y el tiempo de baja

Richard Ríos sufrió una dolorosa lesión con el Benfica y el equipo portugués se pronunció.

Violencia de género

Capturan a hombre investigado por tentativa de feminicidio en Ciudad Bolívar

La Policía y la Fiscalía lograron la captura de un hombre señalado de agredir a su pareja el pasado 4 de enero en el sur de Bogotá.

María Corina Machado

María Corina Machado afirma que será presidenta de Venezuela “en el momento adecuado”

Yeison Jiménez

Giovanny Ayala no se quedó callado y le respondió a la hermana de Yeison Jiménez: esto pasó

EPS

¿El ministro de Salud desconoce el calvario de los pacientes afiliados a la Nueva EPS?