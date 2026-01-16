¿Crisis en colegios privados? Más de 30 instituciones cerraron en 2025 solo en Bogotá

La educación privada en Colombia atraviesa una de sus etapas más complejas. En Bogotá, más de 30 colegios privados cerraron durante 2025, un dato que fue dado a conocer por la Asociación de Colegios Privados de Colombia (Acopricol) y recogido en un reciente informe del diario La República.

Desde 2020, cerca de 800 instituciones educativas privadas han cerrado en el país, como una de las consecuencias de la pandemia. Juan Pablo Santiesteban, vicepresidente del gremio, señaló que la situación actual responde a un problema estructural que se ha venido acumulando con el paso de los años.

La educación privada antes de la pandemia

Antes de la cuarentena, la educación privada tenía una participación mayoritaria dentro del sistema educativo colombiano. Según cifras del sector, cerca del 68% de los estudiantes estaban matriculados en colegios privados, los cuales operaban con niveles de ocupación que oscilaban entre 90% y 95%.

La ocupación promedio se ha reducido a alrededor de 60%, un nivel que compromete la sostenibilidad financiera de muchas instituciones. La educación privada perdió una porción relevante de su participación dentro del sistema educativo, situación que explica el cierre continuo de colegios, particularmente en las grandes ciudades.

Según el informe, el impacto ha sido más fuerte en los colegios que atienden a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que representan entre 87% y 90% del total de la educación privada. Se trata de instituciones con pensiones bajas, que enfrentan mayores dificultades para absorber el aumento de costos.

Las razones detrás del cierre de colegios

Algunos de los factores que han evidenciado la caída de matriculas en colegios privados se da por el incremento de costos operativos en colegios dirigidos a estudiantes de estratos bajos, donde la pensión mensual no supera los $90.000 y se hace difícil para las familias pagar un valor superior.

Otro de los puntos comentados es la caída en la tasa de natalidad, pues según el Dane las mujeres en Colombia ahora tienen en promedio 1,3 hijos con fecha de 2023, una cifra que seguirá disminuyendo, por lo que la oferta se ha mantenido para una demanda que no existe.