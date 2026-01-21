CANAL RCN
Colombia

Cómo funcionará el pago del subsidio de transporte a estudiantes de colegios oficiales en Bogotá este 2026: le contamos

El subsidió corresponderá al número de días que el estudiante asista a clases.

Foto: Secretaría de Educación del Distrito.
Noticias RCN

enero 21 de 2026
03:19 p. m.
Garantizar el traslado de los estudiantes a los colegios oficiales es garantizar su asistencia a clases. Bajo esa premisa, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Educación presentó el cronograma de pago del subsidio de transporte escolar 2026.

Son cinco fechas de abono, precedidas por una semana de verificación de asistencia de los estudiantes beneficiados por el programa.

En el primer ciclo, la verificación se realizará entre el 20 y el 27 de marzo y el pago, en la tercera semana de mayo; en el segundo ciclo, la verificación se realizará entre el 25 y el 29 de mayo y el pago, en la tercera semana de julio; en el tercer ciclo, la verificación se realizará entre el 03 y el 11 de agosto y el pago, la tercera semana de septiembre; en el cuarto ciclo, la verificación se realizará entre el 28 de septiembre y el 02 de octubre y el pago, la cuarta semana de noviembre, y en el quinto ciclo, la verificación se realizará entre 23 y el 27 de noviembre y el pago, la última semana de diciembre.

¿Cómo realizar un reclamo si el subsidio por estudiante no corresponde con el número de días que asistió a clases?

De acuerdo con el sitio web de la Alcaldía, “el monto abonado al estudiante en cada ciclo corresponderá a los días que el estudiante cumplió con su compromiso de asistencia a clases, descontando el valor correspondiente a cada día de inasistencia justificada o no, reportada por el colegio. La fecha máxima para presentar reclamaciones en cada ciclo será de 30 días calendario contados a partir de la fecha del respectivo abono”.

En el 2025, el Distrito realizó una inversión de 24.000 millones de pesos para que 23.000 estudiantes se vieran beneficiados con el subsidio de transporte escolar. Y, en el 2026, se espera que la inversión ascienda a 28.000 millones de pesos.

Estudiantes de colegios oficiales también podrán aplicar al programa de movilidad para obtener un cupo en las rutas escolares:

Otra opción presentada por la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Educación para garantizar la asistencia y permanencia de estudiantes en los colegios oficiales de Bogotá durante el 2026 es el programa de movilidad, con el que niños, niñas y adolescentes podrán conseguir un cupo para ir al colegio y regresar a casa en ruta.

Estudiantes de Pre-Jardín, Jardín y Transición podrán aplicar a este beneficio si viven a más de un kilómetro del colegio y estudiantes de grado 1° a 11°, si viven a más de dos kilómetros del colegio. Los interesados “deben realizar el proceso de matrícula y, a partir de este mes, acudir a su Dirección Local de Educación - DILE para evaluación de elegibilidad”.

