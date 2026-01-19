CANAL RCN
Economía

La nueva materia que llegará a los colegios públicos en 2026 tras convenio con Alemania

Desde 2026, los colegios públicos podrán incorporar una nueva materia tras un convenio internacional. Conozca de cuál se trata y cómo funcionará.

Foto: Freepik
Noticias RCN

enero 19 de 2026
11:33 a. m.
El sistema educativo colombiano se prepara para un cambio que ya empieza a generar expectativa entre estudiantes, padres y docentes.

A partir de 2026, los colegios públicos del país podrán incorporar una nueva materia que busca ampliar las oportunidades académicas y laborales de los jóvenes, con una clara proyección internacional.

Se trata del idioma alemán, que comenzará a tener un espacio más relevante dentro de la educación pública gracias a una alianza estratégica entre Colombia y Alemania, pensada para fortalecer la formación en lenguas extranjeras y abrir nuevas puertas en el exterior.

Alemán llega a los colegios públicos desde 2026

A finales de 2025, el Ministerio de Educación Nacional anunció la formalización de un acuerdo con la Embajada de la República Federal de Alemania y el Goethe-Institut, mediante la firma de un Memorando de Entendimiento.

Según lo informado oficialmente, el objetivo del convenio es organizar y poner en marcha un programa conjunto que permita a estudiantes de instituciones oficiales aprender alemán con estándares internacionales, sin alterar de forma abrupta el pénsum académico vigente.

“Colombia y Alemania firmaron un Memorando de Entendimiento para fortalecer la enseñanza del alemán en los colegios públicos del país. Esta alianza abre nuevas puertas para miles de estudiantes: más oportunidades de estudio en Europa, formación gratuita para docentes, intercambio cultural y una educación pública cada vez más conectada con el mundo”, destacó el Ministerio de Educación en una publicación reciente.

¿Cómo funcionará la nueva materia en los colegios?

El programa será voluntario y progresivo. Es decir, los colegios públicos que deseen vincularse podrán hacerlo de manera gradual y con el acompañamiento de las Secretarías de Educación, sin reemplazar el inglés ni modificar de fondo el modelo educativo actual.

El Memorando no contempla compromisos financieros directos, pero sí establece una estructura de trabajo colaborativo.

Para su seguimiento, se creará una Unidad de Coordinación integrada por representantes del Ministerio de Educación, la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut, que evaluará periódicamente los avances.

Los colegios que ingresen al programa contarán con contenidos alineados a estándares internacionales y un enfoque práctico, pensado tanto para el ámbito académico como para el laboral.

Así las cosas, la Embajada de Alemania facilitará la articulación diplomática, mientras que el Ministerio de Educación acompañará la implementación en los territorios.

