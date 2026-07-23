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Economía

De estudiar Medicina a triunfar en San Francisco: el colombiano que automatiza la industria de internet con Inteligencia Artificial

Sebastián Gómez dejó la medicina, pasó por Rappi y hoy lidera Inerxia, la startup de IA elegida por Founders, Inc. en San Francisco.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
07:02 p. m.
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En un ecosistema tecnológico donde la mayoría de los emprendedores persigue mercados saturados, el bogotano Sebastián Gómez decidió poner la mirada en una de las industrias más críticas pero desatendidas del mundo: los proveedores de servicios de internet (ISP).

Tras abandonar sus estudios de Medicina, trabajar durante dos años en Rappi y haber fundado tres empresas de tecnología sin capital de riesgo, Gómez lidera hoy Inerxia (inerxia.ai), una startup que busca transformar radicalmente el soporte y la operación de las telecomunicaciones mediante inteligencia artificial AI-native.

Un mercado desatendido de más de 44.000 operadores

La conectividad global descansa sobre una infraestructura masiva pero fragmentada:

  • América Latina: Operan más de 30.000 ISPs (con más de 3.000 registrados solo en Colombia ante el Ministerio TIC).
  • Estados Unidos: Cuenta con cerca de 14.000 operadores.

A pesar de sostener el acceso a internet de millones de hogares y empresas, gran parte de esta industria continúa operando con procesos manuales, sistemas heredados y preocupantes tasas de rotación de clientes (churn).

"En América Latina usamos Stripe, AWS y HubSpot todos los días, pero en Estados Unidos casi nadie usa software construido por nosotros. Inerxia es mi apuesta por revertir eso: construir desde Latinoamérica para el mundo", afirma Sebastián Gómez, CEO y cofundador de Inerxia.

Respaldado por el ecosistema de Silicon Valley

El proyecto ha captado la atención internacional. Inerxia fue seleccionada por Founders, Inc., el fondo y campus de tecnología en Fort Mason (San Francisco) reseñado por medios como The Wall Street Journal y The New York Times. La startup colombiana destaca por haber sido la única representante latinoamericana elegida en su cohorte.

Este logro se suma a la trayectoria previa de Gómez como creador de tecnología bootstrapped (sin capital de riesgo):

  • Kalo: Plataforma que conectó a más de 7.500 desarrolladores latinoamericanos con startups internacionales.
  • WAFIT: Healthtech de salud preventiva que impactó a más de 4.000 usuarios y consolidó una comunidad de 30.000 personas.
  • Hire Yarvis: Compañía pionera en IA de voz en LatAm activa desde 2024, con más de 400 cuentas creadas y presencia en siete países.

"Los proveedores de internet llevan décadas operando igual. Nosotros queremos que la inteligencia artificial les permita retener a sus usuarios y operar como las compañías de tecnología que deberían ser", concluye Gómez.

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