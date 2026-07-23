Video mostró el dramático accidente que dejó a Diego Sáenz con tres fracturas

El presentador colombiano Diego Sáenz sorprendió a sus seguidores al publicar el video del accidente que sufrió mientras practicaba paracaidismo.

Las imágenes muestran el momento del aterrizaje y cómo una maniobra fallida terminó provocándole fracturas en la tibia, el peroné y el tobillo, lesiones que requirieron atención médica especializada.

¿Qué muestra el video del accidente de Diego Sáenz?

El registro compartido por el comunicador permite observar los segundos finales del salto. Tras acercarse al suelo, el aterrizaje no salió como estaba previsto y el impacto terminó comprometiendo sus piernas.

Lejos de ocultar lo ocurrido, Sáenz decidió compartir la grabación junto con un testimonio en el que explicó que ese vuelo representaba un momento especial para él, pues era el primero utilizando su propio equipo de paracaidismo. La experiencia, que esperaba disfrutar durante meses, terminó convirtiéndose en una emergencia.

En su relato reconoció que una serie de decisiones equivocadas durante la fase final del descenso influyeron en el desenlace. Según explicó, esos errores derivaron en una fractura expuesta que afectó la tibia, el peroné y el tobillo.

¿Cómo avanza la recuperación de Diego Sáenz?

Después del accidente, Diego Sáenz recibió asistencia en el lugar y fue trasladado a un centro médico para iniciar el tratamiento de las lesiones. Este tipo de fracturas suele requerir procedimientos quirúrgicos y un proceso de rehabilitación que puede extenderse durante varios meses.

Aunque reconoció que el episodio ha sido uno de los más difíciles que ha enfrentado, el presentador aseguró que mantiene una actitud positiva frente a la recuperación. Incluso expresó su deseo de volver a practicar paracaidismo cuando los especialistas le den autorización.

La publicación del video generó una amplia reacción entre sus seguidores, quienes destacaron su decisión de mostrar un momento tan complejo y de hablar abiertamente sobre los riesgos de un deporte de alta exigencia. Muchos aprovecharon para enviarle mensajes de apoyo y desearle una pronta recuperación.

Mientras continúa su recuperación, Diego Sáenz permanece enfocado en superar las lesiones y regresar paulatinamente a sus actividades.