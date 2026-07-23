Esta es la multa a la que deberá someterse si tiene un animal silvestre como mascota

Para algunas personas, tener un loro, una tortuga, una serpiente o un mono dentro de su vivienda puede parecer una práctica inofensiva. Sin embargo, en Colombia esta conducta puede constituir una infracción a las normas de convivencia y, dependiendo de las circunstancias, incluso configurar un delito ambiental.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia recordó que mantener fauna silvestre como mascota está prohibido y puede generar consecuencias que van mucho más allá de la pérdida del animal.

¿De cuánto es la multa por tener un animal silvestre como mascota?

El artículo 101 de la Ley 1801 de 2016 establece que mantener animales silvestres en cautiverio como mascotas es un comportamiento que afecta la fauna silvestre.

Por esta conducta se puede imponer una multa tipo 3, cuyo valor es de $466.908, además del decomiso del animal por parte de las autoridades.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia adelanta acciones en las 20 localidades de Bogotá para prevenir comportamientos que afecten la convivencia y promover la protección de los animales y del entorno.

Este comportamiento hace parte de los cerca de 400 comportamientos contrarios a la convivencia contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Las personas que reciban un comparendo pueden consultar y realizar el pago a través de la plataforma LICO.

¿Tener un animal silvestre también puede llevar a la cárcel?

Sí, dependiendo de las circunstancias del caso. Las consecuencias pueden ser incluso más graves cuando se trata de animales que fueron capturados, extraídos de su hábitat natural, comercializados o adquiridos de manera ilegal.

La Ley 2111 de 2021 fortaleció las normas relacionadas con los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Según el artículo 328, pueden ser sancionadas las personas que se apropien, capturen, mantengan en cautiverio, transporten, comercialicen, trafiquen o se beneficien de cualquier manera de animales silvestres, sus productos o sus partes.

Las penas pueden alcanzar entre cinco y 11 años de prisión, además de multas que pueden llegar hasta los $76.000 millones, dependiendo de las circunstancias específicas del caso.

Por eso, tener en casa un loro, una guacamaya, un búho, una tortuga, un mono, un armadillo o una serpiente cuya procedencia legal no pueda demostrarse puede derivar en una investigación penal.

¿Por qué no es recomendable tener fauna silvestre en una vivienda?

Más allá de las sanciones, los animales silvestres tienen necesidades específicas que difícilmente pueden ser garantizadas en un hogar.

Su alimentación, comportamiento y condiciones ambientales dependen de las características de su hábitat natural.

Al permanecer en cautiverio, estos animales pueden desarrollar enfermedades, alteraciones físicas y problemas de comportamiento que afectan sus posibilidades de regresar a la vida silvestre.

Además, retirar un ejemplar de su entorno tiene consecuencias para todo el ecosistema.

Muchas especies cumplen funciones esenciales, como dispersar semillas, polinizar plantas, controlar poblaciones de otros animales y mantener las cadenas alimenticias.

Por eso, cuando un animal es extraído de su hábitat, no solo se afecta al ejemplar, sino también al equilibrio natural del lugar del que fue retirado.

¿Qué debe hacer si encuentra un animal silvestre en Bogotá?

La recomendación de las autoridades es no intentar convertirlo en una mascota ni manipularlo sin orientación especializada.

Lo primero es observarlo a distancia y verificar si presenta heridas, señales de vulnerabilidad o si se encuentra en peligro.

Después, se debe reportar el caso a la Secretaría Distrital de Ambiente, indicando la ubicación exacta, la especie, si es posible identificarla, y las condiciones en las que se encuentra.

La ciudadanía puede comunicarse a las líneas 317 427 6828, 318 827 7733, 318 712 5560 o al teléfono (601) 377 8854.

Si el animal no representa un riesgo y la Secretaría recomienda trasladarlo, puede ser llevado a la Oficina de Enlace de Fauna Silvestre, ubicada en la Terminal de Transporte El Salitre, en la calle 22C No. 68F-37, módulo 5, oficina 106.

¿Qué hacer si el animal puede ser peligroso?

En estos casos, la recomendación es no intentar capturarlo ni acercarse. Si el animal representa un riesgo para las personas o no puede ser trasladado de manera segura, se debe esperar la llegada del equipo especializado de la Secretaría Distrital de Ambiente.

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Los profesionales se encargarán del rescate y de la atención correspondiente. Además, si una persona conoce casos de tráfico, venta o tenencia ilegal de fauna silvestre, puede denunciarlo de manera anónima a través de las líneas de atención o del correo fauna@ambientebogota.gov.co.