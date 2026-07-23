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Estados Unidos eleva aranceles al 12,5% para algunos productos colombianos: esta es la razón

La Oficina del Representante Comercial confirmó que el alza a las importaciones desde Colombia será a partir del 24 de julio.

Foto: creada con Gemini
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Noticias RCN

julio 23 de 2026
05:40 p. m.
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La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, confirmó que a partir de la medianoche de este 23 de julio se aplicará un arancel de 12,5% a las importaciones de productos originarios de Colombia (salvo algunas excepciones), una medida que sustituirá el recargo temporal del 10% que se venía aplicando desde febrero.

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Esta decisión se toma tras las investigaciones comerciales abiertas en marzo sobre la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso.

De acuerdo con la administración Trump, la medida corregirá "lo que constituye una violación a los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora, para mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo".

¿Por qué aumentarán los aranceles a las importaciones colombianas en Estados Unidos?

Aunque sobre Colombia se había aplicado un arancel del 10% desde febrero pasado, al igual que a las importaciones desde otros países, las investigaciones recientes situaron al país en el escalón más alto de las tarifas.

Según lo publicado por la USTR, el impuesto del 10% se mantendrá para las economías investigadas que se hayan comprometido a imponer sanciones y prohibiciones frente al trabajo forzoso, lo cual ampara a Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.

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No obstante, para Colombia se aplicará el aumento del 2,5% sobre el 10% inicial.

¿Qué productos estarán exentos del arancel?

Aunque el golpe más duro lo recibirán productos que estaban exentos de aranceles por el Tratado de Libre Comercio, hay materias primas sobre las que no aplicará el aumento del arancel.

El café, aguacate, banano, mango, carbón, petróleo, oro, cacao y otros bienes como medicamentos, quedaron excluidos de la medida.

No obstante, la flores, confecciones y manufacturas sí entran en la lista de productos afectados por la decisión.

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