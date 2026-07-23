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Néstor Lorenzo se refirió a su continuidad en la Selección Colombia

Esto dijo Néstor Lorenzo sobre su continuidad en la Selección Colombia y sobre la eliminación contra Suiza.

Néstor Lorenzo
Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
05:19 p. m.
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Néstor Lorenzo continuará al frente de la Selección Colombia luego de que la Federación Colombiana de Fútbol confirmara este jueves 23 de julio la renovación de su contrato.

La decisión llega tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 y pone fin a las dudas sobre su continuidad.

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El estratega argentino también hizo un balance de la participación de la 'Tricolor' en la Copa del Mundo y aseguró que el proyecto deportivo seguirá enfocado en construir un equipo con una propuesta ofensiva.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre su continuidad en la Selección Colombia?

Tras oficializarse la renovación de su contrato, Lorenzo aseguró que el objetivo ahora es fortalecer el proceso que comenzó en 2022 y seguir trabajando con la base del equipo.

Ahora es momento de recuperar energías y continuar trabajando en el desarrollo de este proyecto. Seguiremos construyendo una selección más fuerte, manteniendo una idea de juego ofensiva y apuntando a objetivos claros, afirmó el entrenador en declaraciones a 365Scores.

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El argentino también analizó la eliminación frente a Suiza en la tanda de penales, un momento que calificó como el más difícil del Mundial.

Sin duda, las tandas de penaltis ante Suiza fueron el momento más doloroso; ahí se pierde el control de las cosas por más que se entrene. Fue donde terminó nuestro sueño mundialista, expresó.

Además, destacó el rendimiento colectivo de la Selección Colombia al recordar que el equipo solo recibió un gol en cinco partidos y que, según su análisis, siempre generó más oportunidades de gol que sus rivales.

¿Por qué la Federación renovó el contrato de Néstor Lorenzo?

La Federación Colombiana de Fútbol informó que la decisión fue tomada durante la reunión del Comité Ejecutivo celebrada este jueves en Bogotá.

En el comunicado oficial, la entidad respaldó el proceso liderado por Lorenzo y resaltó los principales logros obtenidos desde su llegada al banquillo nacional.

Entre ellos mencionó el invicto de 28 partidos, el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación de Colombia al Mundial de 2026, además de un balance de 51 encuentros dirigidos, con 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas.

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Lorenzo también señaló que uno de los principales desafíos durante la Copa del Mundo fue el calendario de competencia. Explicó que Colombia tuvo que disputar partidos en ciudades con diferentes altitudes, temperaturas, niveles de humedad y husos horarios, mientras que Suiza permaneció concentrada en Vancouver durante buena parte del torneo, una condición que, en su opinión, representó una ventaja deportiva.

Con la renovación ya confirmada, la Selección Colombia continuará su proceso bajo la dirección del técnico argentino, quien tendrá la misión de preparar al equipo para los próximos retos internacionales y consolidar un proyecto que mantiene el respaldo de la Federación.

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