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Habrá 'Black Friday' de vivienda en Bogotá: esta será la fecha y lugar donde se podrá participar

Conozca cómo podrá acceder a los descuentos en vivienda para esta jornada.

Compra de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro.
Compra de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro. Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
06:55 p. m.
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Las familias colombianas que tienen el firme propósito de adquirir casa propia en el corto plazo cuentan con una nueva alternativa de financiación y ahorro. Camacol Bogotá y Cundinamarca anunció la llegada oficial del Black Friday de la vivienda en Bogotá 2026, un evento estratégico diseñado para dinamizar el sector inmobiliario, facilitar el acceso a proyectos de interés social y prioritario, y ofrecer beneficios económicos sin precedentes a los compradores.

Durante dos días consecutivos, los asistentes podrán interactuar de manera directa con las constructoras más importantes de la región, cotizar inmuebles y aprovechar subsidios y bonos exclusivos pensados para reducir el costo financiero de la cuota inicial y los gastos de escrituración.

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Fechas y lugar donde se hará el Black Friday de vivienda

De acuerdo con la información oficial entregada por los organizadores, el evento presencial se llevará a cabo durante el penúltimo fin de semana del mes de noviembre.

  • Fechas: Sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026.
  • Horario: Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
  • Lugar: El Cubo de Colsubsidio.
  • Dirección: Carrera 30 # 52-77, Bogotá, D. C.

La entrada al recinto ferial no tendrá ningún costo para el público general; sin embargo, los expertos recomiendan realizar un registro previo a través de las plataformas autorizadas para agilizar el ingreso y recibir asesoría personalizada en el evento.

Link oficial de inscripción y recomendaciones para asistir

Para garantizar una participación exitosa y asegurar cupos de atención prioritaria con las entidades financieras y constructoras aliadas, los interesados deben formalizar su preregistro digital.

Las inscripciones se encuentran habilitadas a través del canal oficial de los organizadores en el sitio web de Camacol Bogotá y Cundinamarca.

Los analistas del sector sugieren asistir con los documentos básicos de identificación, un estimado claro de la capacidad de endeudamiento familiar y la disposición de consultar de manera simultánea las opciones de subsidios gubernamentales disponibles para maximizar el ahorro en la compra de vivienda nueva en el territorio bogotano.

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