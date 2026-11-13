Habrá 'Black Friday' de vivienda en Bogotá: esta será la fecha y lugar donde se podrá participar

Las familias colombianas que tienen el firme propósito de adquirir casa propia en el corto plazo cuentan con una nueva alternativa de financiación y ahorro. Camacol Bogotá y Cundinamarca anunció la llegada oficial del Black Friday de la vivienda en Bogotá 2026, un evento estratégico diseñado para dinamizar el sector inmobiliario, facilitar el acceso a proyectos de interés social y prioritario, y ofrecer beneficios económicos sin precedentes a los compradores.

Durante dos días consecutivos, los asistentes podrán interactuar de manera directa con las constructoras más importantes de la región, cotizar inmuebles y aprovechar subsidios y bonos exclusivos pensados para reducir el costo financiero de la cuota inicial y los gastos de escrituración.

Fechas y lugar donde se hará el Black Friday de vivienda

De acuerdo con la información oficial entregada por los organizadores, el evento presencial se llevará a cabo durante el penúltimo fin de semana del mes de noviembre.

Fechas: Sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026.

Horario: Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Lugar: El Cubo de Colsubsidio.

Dirección: Carrera 30 # 52-77, Bogotá, D. C.

La entrada al recinto ferial no tendrá ningún costo para el público general; sin embargo, los expertos recomiendan realizar un registro previo a través de las plataformas autorizadas para agilizar el ingreso y recibir asesoría personalizada en el evento.

Link oficial de inscripción y recomendaciones para asistir

Para garantizar una participación exitosa y asegurar cupos de atención prioritaria con las entidades financieras y constructoras aliadas, los interesados deben formalizar su preregistro digital.

Las inscripciones se encuentran habilitadas a través del canal oficial de los organizadores en el sitio web de Camacol Bogotá y Cundinamarca.

Los analistas del sector sugieren asistir con los documentos básicos de identificación, un estimado claro de la capacidad de endeudamiento familiar y la disposición de consultar de manera simultánea las opciones de subsidios gubernamentales disponibles para maximizar el ahorro en la compra de vivienda nueva en el territorio bogotano.