MiLoto cayó de nuevo y ganador se llevó 200 millones de pesos: estos fueron los números

La suerte sigue sonriéndole a los apostadores en Colombia. Durante la noche del pasado jueves 12 de noviembre de 2026, el popular juego de azar MiLoto celebró su sorteo número 640, el cual dejó una noticia emocionante para los seguidores de las apuestas: el premio mayor cayó de manera contundente en la ciudad de Bogotá, convirtiendo a un afortunado ciudadano en el nuevo millonario del país.

De acuerdo con el boletín oficial emitido por el operador del juego, la combinación ganadora que le cambió la vida al apostador estuvo conformada por las balotas correspondientes a los números 13, 21, 23, 28 y 32.

El feliz ganador logró atinarle de forma exacta a los cinco números reglamentarios, haciéndose acreedor de manera individual al codiciado acumulado que para esta edición ascendía a los 200 millones de pesos.

¿Quién fue el ganador del sorteo?

El tiquete afortunado fue adquirido directamente en un establecimiento físico de la reconocida red de servicios Paga Todo, ubicada en territorio bogotano. Este detalle reafirma la preferencia de miles de colombianos por acudir a los puntos de venta tradicionales del chance y las apuestas para ensayar su propia suerte eligiendo número por número.

Con este nuevo hito, las estadísticas del juego se mueven de manera interesante. Esta caída del premio mayor representa la vez número 32 en lo que va corrido de este año 2026 que el codiciado acumulado principal de MiLoto encuentra un dueño definitivo en el territorio nacional.

Cifras oficiales consolidan a este producto de suerte y azar como uno de los mecanismos que con mayor frecuencia reparte premios principales de gran magnitud en el mercado colombiano.

Tras la reciente caída del premio mayor en la capital colombiana, la junta directiva y los administradores del juego dieron a conocer el nuevo monto que estará en juego para el próximo sorteo. La pizarra se reinicia, pero mantiene una cifra sumamente atractiva para motivar a los apostadores: un acumulado inicial estimado en 120 millones de pesos.

Los ciudadanos interesados en participar pueden adquirir sus tiquetes de manera presencial en cualquiera de los puntos autorizados a nivel nacional —como Paga Todo y redes aliadas—, o bien realizar sus jugadas de forma completamente digital a través de la página web oficial y la aplicación móvil del operador.