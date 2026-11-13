¿Qué pasará con el SENA? Habrá una cumbre para definirlo

Las habilidades que necesitarán los trabajadores y los cambios que requieren los programas del SENA estarán en discusión el próximo 17 de noviembre. La entidad convocó un encuentro en Barranquilla para recoger propuestas que orienten su oferta educativa frente a las necesidades del empleo y las regiones.

La 'Cumbre Patria Milagro' espera reunir a cerca de 1.000 participantes, entre empresarios, autoridades territoriales, representantes de la academia y funcionarios del Gobierno nacional. El objetivo es construir una agenda que acerque la formación a las demandas del sector productivo.

¿Qué se discutirá sobre el futuro del SENA?

El trabajo se concentrará en mesas multisectoriales. Allí se identificarán las competencias que requieren las empresas y se plantearán alternativas para responder a las transformaciones tecnológicas, fortalecer el emprendimiento e incorporar la innovación en la formación.

También se recogerán necesidades de los territorios, con la intención de que las propuestas consideren las particularidades de las economías regionales.

En una publicación sobre la convocatoria, el SENA señaló que busca “construir una agenda que conecte la formación para el trabajo con las necesidades del sector productivo”. La jornada está planteada como un espacio de formulación de propuestas: todavía no se detallan cambios específicos en los programas ni fechas para implementarlos.

¿Quiénes participarán y cuándo será el encuentro?

Según la programación divulgada, se prevé la participación del presidente Abelardo de la Espriella y del director general del SENA, fray Ricardo Torres. La agenda también contempla al consultor Alejandro Salazar, quien abordará la capacidad de las organizaciones para adaptarse a los cambios del entorno.

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El encuentro comenzará a las 7:30 a. m. en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. Su propósito será reunir insumos para orientar las prioridades de la entidad en formación, empleo, emprendimiento y productividad.