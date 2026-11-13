CANAL RCN
Economía

¿Qué pasará con el SENA? Habrá una cumbre para definirlo

El SENA reunirá a empresarios, autoridades y académicos para discutir cómo adaptar su formación a los empleos del futuro.

Foto: SENA.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
06:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las habilidades que necesitarán los trabajadores y los cambios que requieren los programas del SENA estarán en discusión el próximo 17 de noviembre. La entidad convocó un encuentro en Barranquilla para recoger propuestas que orienten su oferta educativa frente a las necesidades del empleo y las regiones.

La 'Cumbre Patria Milagro' espera reunir a cerca de 1.000 participantes, entre empresarios, autoridades territoriales, representantes de la academia y funcionarios del Gobierno nacional. El objetivo es construir una agenda que acerque la formación a las demandas del sector productivo.

¿Qué se discutirá sobre el futuro del SENA?

El trabajo se concentrará en mesas multisectoriales. Allí se identificarán las competencias que requieren las empresas y se plantearán alternativas para responder a las transformaciones tecnológicas, fortalecer el emprendimiento e incorporar la innovación en la formación.

El SENA abrió 8.000 vacantes en Bogotá y más de 20.000 en todo el país: ¿qué empleos y requisitos hay?
RELACIONADO

El SENA abrió 8.000 vacantes en Bogotá y más de 20.000 en todo el país: ¿qué empleos y requisitos hay?

También se recogerán necesidades de los territorios, con la intención de que las propuestas consideren las particularidades de las economías regionales.

En una publicación sobre la convocatoria, el SENA señaló que busca “construir una agenda que conecte la formación para el trabajo con las necesidades del sector productivo”. La jornada está planteada como un espacio de formulación de propuestas: todavía no se detallan cambios específicos en los programas ni fechas para implementarlos.

¿Quiénes participarán y cuándo será el encuentro?

Según la programación divulgada, se prevé la participación del presidente Abelardo de la Espriella y del director general del SENA, fray Ricardo Torres. La agenda también contempla al consultor Alejandro Salazar, quien abordará la capacidad de las organizaciones para adaptarse a los cambios del entorno.

El SENA lleva realidad virtual a las veredas para cerrar brechas tecnológicas en el agro
RELACIONADO

El SENA lleva realidad virtual a las veredas para cerrar brechas tecnológicas en el agro

El encuentro comenzará a las 7:30 a. m. en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. Su propósito será reunir insumos para orientar las prioridades de la entidad en formación, empleo, emprendimiento y productividad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Loterías

MiLoto cayó de nuevo y ganador se llevó 200 millones de pesos: estos fueron los números

Comercio

Los 10 SUV más vendidos: cuáles son y cuánto cuestan hoy en Colombia

Finanzas personales

Dan a conocer nueva cifra que aterrizaría a trabajadores sobre el salario mínimo para 2027: así podría quedar

Otras Noticias

España

Jesús Owono recibió el máximo castigo tras acción que provocó la muerte de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la RFEF confirmó sanción al portero del FC Andorra tras la acción ocurrida en el partido contra Tenerife.

Carlos Fernando Galán

Galán reveló los dos problemas que complican la recta final de la Línea 1 del Metro de Bogotá

El alcalde aseguró que la obra alcanzó un avance del 84% al cierre de octubre.

Artistas

¿Luisa Fernanda W volverá a ser mamá? Esto reveló

Estados Unidos

Se suspende la salida de vuelos domésticos en los EE. UU. y se evaluará el aterrizaje de vuelos internacionales

Enfermedades

¡Ojo a los signos de alarma! Esta es la principal causa de morbilidad materna evitable