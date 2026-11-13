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Destacan la reducción en varios delitos de alto impacto en Cundinamarca: así está el balance

Cundinamarca reporta una reducción del 19 % en homicidios tras realizar 34 megatomas de seguridad.

Megatomas en Cundinamarca.
Megatomas en Cundinamarca. Foto: Brigada 13 del Ejército.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
07:08 p. m.
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Cundinamarca registra una reducción en varios indicadores de criminalidad durante 2026. De acuerdo con las cifras del Observatorio de Seguridad y Convivencia departamental, los homicidios disminuyeron un 19 % frente al mismo periodo de 2025. A este resultado se suman caídas en otros delitos como el secuestro, el hurto de vehículos y el abigeato.

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Uno de los motivos para lograr estos resultados fueron las 34 megatomas por la seguridad, jornadas impulsadas por la Gobernación de Cundinamarca para acercar los servicios de las autoridades a los habitantes y fortalecer las acciones de prevención en los territorios.

¿Qué resultados se han logrado?

Las intervenciones se han desarrollado en municipios como Pacho, Madrid, Mosquera, Ubaté, Tocancipá, Cota, Chía, Fusagasugá, Facatativá, La Mesa, Silvania, Tenjo, Girardot, Anolaima y Tabio. En estos lugares se han adelantado actividades de control, acompañamiento y orientación ciudadana.

El balance presentado por la administración departamental también evidencia una reducción del 60 % en los casos de secuestro. Por su parte, el hurto de vehículos presentó una disminución del 24,6 %, mientras que el abigeato, relacionado con el robo de ganado, bajó un 59,1 % respecto a 2025.

Estrategia desplegada en el departamento

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En cuanto a los resultados operativos, las autoridades informaron que durante 2026 se han efectuado 5.804 capturas y 204 allanamientos. Asimismo, reportaron la recuperación de 679 vehículos y 216 teléfonos móviles, como parte de las acciones contra diferentes modalidades delictivas.

La estrategia de la gobernación ha llegado a diferentes municipios del departamento mediante operativos de control, prevención del delito y atención a las comunidades. Las autoridades también reportaron disminuciones en secuestros y hurtos, además de 5.804 capturas durante 2026.

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