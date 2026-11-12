¿Cómo saber si tiene un subsidio? Así puede consultar con su cédula en Prosperidad Social

Si quiere saber si su hogar recibe Renta Ciudadana o Devolución del IVA, o si una persona mayor está inscrita en Colombia Mayor, puede verificarlo en línea. Prosperidad Social ofrece una consulta para cada programa.

Debe tener a la mano la cédula del titular o de la persona mayor y complete los datos que pida el formulario. prosperidadsocial.gov.co

¿Dónde consultar si es beneficiario de un subsidio?

Renta Ciudadana: Seleccione la opción de consulta de hogares beneficiarios y diligencie el formulario.

Devolución del IVA: Ingrese a la consulta de hogares registrados y complete los datos del documento.

Colombia Mayor: Pulse «Consultar ahora» y use los datos de la cédula de la persona mayor para revisar su estado en el programa.

Si busca información sobre Renta Joven, la página del programa reúne los requisitos y el acceso al Portal del Joven.

En el caso de Jóvenes en Paz, el servicio «Mi cuenta» permite revisar el estado del registro del producto financiero donde se reciben las transferencias.

¿Cómo saber cuándo y dónde puede cobrar?

Una vez confirme que figura en el programa, revise el anuncio del ciclo vigente para conocer las fechas y las modalidades de entrega.

Para Renta Ciudadana y Devolución del IVA, Prosperidad Social anunció que el quinto ciclo de 2026 irá del 13 al 28 de noviembre. La entidad hará abonos a las cuentas registradas y, para quienes reciben por giro, usará la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

Las consultas oficiales son gratuitas y puede hacerlas directamente. Si desea verificar su grupo del Sisbén, el Departamento Nacional de Planeación tiene un formulario aparte.

Esa clasificación ayuda a identificar posibles beneficiarios, pero cada programa aplica sus propios requisitos para asignar el apoyo. Si encuentra un error en la información de su hogar, puede pedir orientación en la oficina del Sisbén de su municipio.