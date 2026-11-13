CANAL RCN
Tendencias

¿Luisa Fernanda W volverá a ser mamá? Esto reveló

La creadora de contenido, junto a Pipe Bueno, respondió una pregunta de una internauta.

Foto: @luisafernandaw en Instagram.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
05:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luisa Fernanda W, la reconocida creadora de contenido, y Pipe Bueno, el importante cantante de música popular, iniciaron su relación sentimental a finales del 2019.

Como fruto de su romance, nació en el 2020 Máximo, su primer hijo, y en el 2022 se dio la llegada de Domenic, su segundo hijo.

Luisa Fernanda W compartió detalles del trascendental cambio de look para su luna de miel
RELACIONADO

Luisa Fernanda W compartió detalles del trascendental cambio de look para su luna de miel

Además, la pareja se casó el pasado 29 de octubre de 2026 en la Catedral de Sal de Zipaquirá y, en medio de esa coyuntura, sus internautas les han preguntado si tienen pensado tener una heredera.

Por lo tanto, en un video que se publicó en los últimos días, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno entregaron una respuesta contundente. ¿Cuál fue?

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno volverán a ser padres? Esto dijeron

Luego de la boda, una internauta le consultó a Pipe Bueno si están buscando la niña de la familia y él respondió junto a Luisa Fernanda W.

"¿Saben qué pasa? Todavía no sabemos porque tener hijos es una responsabilidad muy grande. Sí queremos, pero realmente es asumir de nuevo todo", dijo Luisa Fernanda W.

Mientras tanto, lo que expresó Pipe Bueno fue: "de querer, queremos".

Sin embargo, hasta el momento, la pareja aún no ha revelado que estén viviendo una nueva época de embarazo.

Este fue el mensaje de Pipe Bueno tras su matrimonio con Luisa Fernanda W

El 30 de octubre de 2026, un día después de la boda, Pipe Bueno compartió 13 fotos y escribió lo siguiente:

Así fue la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: lugar, invitados y video del beso
RELACIONADO

Así fue la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: lugar, invitados y video del beso

"En el altar ayer fuimos tres. Sí, aunque suene extraño: Luisa, Dios y yo. Y hoy tengo la certeza de que esto es para siempre", dijo.

"Se quedan cortas las palabras para expresar lo afortunado que me siento de compartir mi vida con una mujer tan noble, bondadosa y llena de amor. Qué fortuna la mía coincidir contigo, elegirte y tener la bendición de caminar juntos para toda la vida", añadió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Expareja de Camilo Cifuentes sorprendió con confesión sobre el influencer tras el nacimiento de su hijo

Artistas

Desgarrador mensaje de la expareja de 'Cata Amatista', la reconocida actriz de Colombia que falleció

Masterchef Celebrity Colombia

Chefs de MasterChef Celebrity terminaron llorando en medio de las grabaciones

Otras Noticias

Fútbol

Entrenador del Andorra avisa sobre estado de ánimo del arquero Owono: "está muy tocado"

El golero ha sufrido amenazas y mensajes hirientes tras la muerte del delantero de Tenerife.

Animales

Universidad se pronunció por caso de 'Rogelio', el gato que habría sido intervenido vivo durante una práctica académica

La universidad adelanta una investigación interna para establecer responsabilidades.

Estados Unidos

Se suspende la salida de vuelos domésticos en los EE. UU. y se evaluará el aterrizaje de vuelos internacionales

Comercio

Los 10 SUV más vendidos: cuáles son y cuánto cuestan hoy en Colombia

Enfermedades

¡Ojo a los signos de alarma! Esta es la principal causa de morbilidad materna evitable