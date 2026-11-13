¿Luisa Fernanda W volverá a ser mamá? Esto reveló

Luisa Fernanda W, la reconocida creadora de contenido, y Pipe Bueno, el importante cantante de música popular, iniciaron su relación sentimental a finales del 2019.

Como fruto de su romance, nació en el 2020 Máximo, su primer hijo, y en el 2022 se dio la llegada de Domenic, su segundo hijo.

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Además, la pareja se casó el pasado 29 de octubre de 2026 en la Catedral de Sal de Zipaquirá y, en medio de esa coyuntura, sus internautas les han preguntado si tienen pensado tener una heredera.

Por lo tanto, en un video que se publicó en los últimos días, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno entregaron una respuesta contundente. ¿Cuál fue?

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno volverán a ser padres? Esto dijeron

Luego de la boda, una internauta le consultó a Pipe Bueno si están buscando la niña de la familia y él respondió junto a Luisa Fernanda W.

"¿Saben qué pasa? Todavía no sabemos porque tener hijos es una responsabilidad muy grande. Sí queremos, pero realmente es asumir de nuevo todo", dijo Luisa Fernanda W.

Mientras tanto, lo que expresó Pipe Bueno fue: "de querer, queremos".

Sin embargo, hasta el momento, la pareja aún no ha revelado que estén viviendo una nueva época de embarazo.

Este fue el mensaje de Pipe Bueno tras su matrimonio con Luisa Fernanda W

El 30 de octubre de 2026, un día después de la boda, Pipe Bueno compartió 13 fotos y escribió lo siguiente:

"En el altar ayer fuimos tres. Sí, aunque suene extraño: Luisa, Dios y yo. Y hoy tengo la certeza de que esto es para siempre", dijo.

"Se quedan cortas las palabras para expresar lo afortunado que me siento de compartir mi vida con una mujer tan noble, bondadosa y llena de amor. Qué fortuna la mía coincidir contigo, elegirte y tener la bendición de caminar juntos para toda la vida", añadió.