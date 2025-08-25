CANAL RCN
Economía

Colpensiones dio aviso a jubilados por requisito clave que deben tener: pilas

La entidad dio a conocer todo el proceso para cumplir con este requisito.

Foto: Colpensiones

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
05:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo aviso emitido por Colpensiones ha puesto de manifiesto la importancia crucial de un documento que, si bien puede parecer un simple trámite administrativo, es en realidad un pilar de la seguridad financiera para miles de jubilados en Colombia.

Se trata del certificado de pensión, una herramienta que la entidad ha modernizado y que ahora es más accesible que nunca, con el objetivo de facilitar la vida de los adultos mayores.

Llamado a colombianos desde Colpensiones: podrían quedar sin pensión por no hacer importante trámite
RELACIONADO

Llamado a colombianos desde Colpensiones: podrían quedar sin pensión por no hacer importante trámite

Este documento no es un mero formalismo; es la prueba irrefutable de la condición de pensionado y, más importante aún, de la estabilidad económica que esta conlleva.

Importancia del certificado de pensión

El certificado de pensión ha evolucionado de ser un documento que se solicitaba de manera presencial a ser una herramienta completamente digital, disponible las 24 horas del día. Esta transformación no es menor, pues elimina la necesidad de desplazamientos, filas y trámites engorrosos, permitiendo a los pensionados obtener la certificación desde la comodidad de sus hogares.

Para una población que a menudo enfrenta desafíos de movilidad, esta digitalización representa un avance significativo en la calidad del servicio y en la inclusión de la tecnología en la vida cotidiana de los adultos mayores.

El valor de este radica en la capacidad que tiene para servir como respaldo oficial en un sinfín de situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, ante entidades bancarias, el certificado se convierte en una garantía de solvencia para la solicitud de préstamos o la apertura de productos financieros. En trámites relacionados con vivienda, como la compra o el arriendo, demuestra la capacidad de ingresos del pensionado. También es indispensable para acceder a servicios de salud, beneficios tributarios o cualquier otro programa que requiera validar la condición de jubilado.

Proceso para obtener el certificado de pensión en Colpensiones

El proceso para obtenerlo es tan simple como efectivo. Los pensionados solo necesitan ingresar a la sede electrónica de Colpensiones, identificarse con su número de documento y responder a una serie de preguntas de validación para garantizar la seguridad de sus datos.

Una vez dentro de la plataforma, pueden navegar hasta la sección de certificados y seleccionar el que necesitan, para luego descargarlo en formato digital y guardarlo en su dispositivo. Este método no solo es rápido y gratuito, sino que también ofrece un nivel de seguridad que previene la manipulación o el fraude.

Así puede incluir las semanas cotizadas de pensión en Colpensiones si trabajó en el exterior
RELACIONADO

Así puede incluir las semanas cotizadas de pensión en Colpensiones si trabajó en el exterior

Este certificado, junto con el de semanas cotizadas, son herramientas vitales para que los trabajadores y pensionados puedan planificar su futuro financiero y estar al tanto de sus derechos y obligaciones dentro del sistema pensional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Trabajadores en Colombia tendrán pensión especial por estas razones específicas

Finanzas personales

Aumento de cuota alimentaria en Colombia: casos específicos donde se puede pactar el incremento

Secretaria de Movilidad

Las únicas zonas de Bogotá donde es permitido andar a 60 km/h: vehículos que aplican

Otras Noticias

Yina Calderón

¿Yina Calderón mostró quién es su pareja en medio de los rumores de su amorío? Esta es la verdad

Yina Calderón aseguró que tiene una pareja desde hace dos años y, posteriormente, subió una foto con un hombre. ¿Es él?

Venezuela

Venezuela toma acciones en la frontera con Colombia tras despliegue militar de Estados Unidos

La nación norteamericana tiene puesta la lupa en las organizaciones narcotraficantes que operan desde Venezuela.

Valle del Cauca

Así fue la llegada de 50 hombres de las Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Valle del Cauca

Liga BetPlay

Jugador de América tuvo fuerte cruce con hinchas durante el partido con Atlético Nacional

Cuidado personal

¿La comida grasosa influye en una mayor producción de acné?: esto explican los especialistas