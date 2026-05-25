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Colpensiones da a conocer la fecha oficial para el pago de la Mesada 14 a jubilados: atentos

La entidad confirmó cuándo llegará este pago para los millones de jubilados en el país.

Nuevo requisito en Colpensiones: así funcionará la atención presencial en 2026
Foto: Colpensiones

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
02:46 p. m.
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Son miles de jubilados en Colombia los que recibirán sus mesadas correspondientes al mes de junio. En este periodo se pagará la popular prima. En ese orden, Colpensiones ya preparan sus calendarios de nómina para efectuar estos desembolsos de manera directa a las cuentas de los beneficiarios.

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Ante la constante pregunta sobre las fechas de pago de esta mesada, Colpensiones informó que la distribución de la mesada 14 no se realizará en un solo día, sino que se gestionará de manera progresiva para evitar colapsos en el sistema bancario.

Fechas oficiales para el pago de la Mesada 14 en Colpensiones

Los giros correspondientes a la mesada 14 se verán reflejados en las cuentas de los beneficiarios entre el 15 y el 30 de junio de 2026.

Es importante que los pensionados diferencien entre la mesada y el pago ordinario de su mensualidad habitual. El pago de junio se efectuará, como es costumbre, el día 25 de junio de 2026 (o el día hábil siguiente si este coincide con un fin de semana).

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El dinero llegará directamente a las cuentas bancarias donde habitualmente los jubilados perciben sus ingresos, por lo que las autoridades previsionales recordaron que no es necesario adelantar trámites, radicaciones ni solicitudes adicionales ante la entidad.

Pensionados que recibirán la prima de junio

A diferencia de la prima de servicios convencional que reciben por ley los trabajadores activos del sector público y privado, el beneficio para pensionados bajo el Régimen de Prima Media posee limitaciones estrictas de cobertura.

Colpensiones recordó que, debido al Acto Legislativo 01 de 2005, la asignación de la mesada 14 no es universal y se rige bajo los siguientes topes legales:

  • Jubilados antes del 25 de julio de 2005 - Mesada mensual de hasta 15 salarios mínimos.
  • Jubilados entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011
    Mesada mensual que no supere los 3 salarios mínimos.

Quienes hayan obtenido su pensión con fecha posterior al 31 de julio de 2011 no tienen derecho a la mesada 14 (o prima de junio), por lo que únicamente percibirán 13 mesadas al año, quedando la de diciembre (mesada 13) como su único pago adicional.

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