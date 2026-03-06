Colpensiones da anuncio clave a afiliados sobre retroactivos y reliquidaciones: téngalo en cuenta

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha emitido una serie de anuncios fundamentales para este primer trimestre de 2026.

Las medidas buscan aclarar el funcionamiento de las reliquidaciones, el cobro de retroactivos y el ajuste automático de las mesadas adicionales (13 y 14), en un contexto marcado por el incremento del salario mínimo y los cambios legislativos en el sistema de seguridad social.

La entidad recordó que la reliquidación pensional es un derecho para aquellos beneficiarios que consideran que el monto de su mesada no corresponde a la realidad de su historia laboral. Este proceso es clave cuando, tras el reconocimiento inicial de la pensión, aparecen semanas de cotización no contabilizadas o se demuestra un Ingreso Base de Liquidación (IBL) superior al aplicado originalmente.

Colpensiones enfatizó que, si bien muchos procesos de nivelación se realizan de oficio ante cambios normativos, los ciudadanos pueden solicitar la revisión si detectan inconsistencias.

"Es fundamental que el pensionado verifique que cada año de aporte fue cargado correctamente, especialmente en casos de traslados entre fondos privados y el sistema público", señalaron fuentes de la entidad.

Colpensiones dio anuncio sobre retroactivo pensional

Uno de los puntos que mayor interés ha despertado es el retroactivo pensional. Este pago corresponde a las mesadas que se causaron desde el momento en que el afiliado cumplió los requisitos de ley (edad y semanas) hasta que efectivamente se realizó el primer pago tras el acto administrativo de reconocimiento.

Para 2026, Colpensiones ha simplificado el trámite de reclamación, advirtiendo que este derecho tiene un tiempo de prescripción de tres años. Los pensionados que enfrentaron demoras administrativas superiores a los cuatro meses legales para la resolución de su trámite pueden solicitar este pago acumulado presentando su resolución de pensión y documento de identidad.

Con la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo legal mensual vigente ($1.750.905 para este año), la entidad confirmó que más del 60 % de sus pensionados verán un ajuste automático en sus pagos. Este incremento también impacta directamente en: