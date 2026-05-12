Colpensiones responde si colombianos podrían quedarse sin mesada de pensión por falta de recursos

El sistema pensional de Colombia se encuentra en un punto crítico tras la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026. Esta normativa era la pieza clave que permitía al Gobierno Nacional reglamentar el traslado de más de 25 billones de pesos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas hacia Colpensiones.

Ante este escenario, el presidente de la entidad, Jaime Dussán, ha lanzado una advertencia que mezcla calma con una realidad financiera preocupante: aunque los pagos están garantizados por ahora, la entidad enfrenta una presión de caja sin precedentes.

En una entrevista concedida a La FM, Jaime Dussán fue enfático al declarar: “Colpensiones honrará el pago de sus pensionados”, buscando mitigar el temor de millones de familias.

Sin embargo, la frase que marcó la jornada y encendió las alarmas fue su reconocimiento sobre el límite de las capacidades actuales: “Vamos a pagar hasta donde nos alcancen los recursos”. Esta declaración subraya la dependencia que tiene el Estado de los dineros que hoy permanecen en las arcas de los fondos privados.

¿Qué pasará con los recursos de la entidad?

Uno de los puntos más álgidos de la discusión radica en la liquidez de los fondos. Dussán reveló que las AFP han manifestado dificultades para entregar los recursos en efectivo de manera inmediata. Según el funcionario, el Gobierno había propuesto que el pago se realizara a través de títulos valores (bonos o CDT) en un plazo de seis meses, una opción que el Decreto 415 permitía pero que ahora queda en el limbo jurídico.

“Cuando la gente se pasa, se pasa con sus recursos”, recordó Dussán, argumentando que, independientemente de la suspensión del decreto, la obligación legal de transferir el ahorro de los cotizantes persiste.

El argumento del Gobierno es que Colpensiones ya está pagando mesadas de personas cuyos ahorros aún están "atrapados" en el sector privado, lo que genera un desequilibrio financiero que el presupuesto nacional difícilmente puede absorber a largo plazo sin estos traslados.

La situación afecta principalmente a los nuevos pensionados, aquellos que hicieron el tránsito del fondo privado al público en el último año.

Por ahora, el sistema utiliza recursos propios para cubrir estos huecos, pero la sostenibilidad depende de una resolución rápida por parte del Consejo de Estado o la Corte Constitucional sobre la legalidad de las normas de la reforma pensional.