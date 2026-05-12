¿Qué va a pasar con los ahorros pensionales tras la suspensión del traslado de fondos a Colpensiones?

El Consejo de Estado tomó una nueva decisión que suspende provisionalmente el traslado de $5 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

Esta medida se suma a la suspensión previa de varios apartes del decreto gubernamental que inicialmente contemplaba el giro de 25 billones de pesos desde las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hacia la entidad estatal.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó el panorama durante el proceso:

El Consejo de Estado protege unos recursos que la ley destina a que sean ahorrados del ahorro pensional que el Gobierno Nacional pretendía que fueran girados a Colpensiones para disponer de ellos en el corto plazo. El directivo aclaró que se trata de una decisión provisional que no corresponde a un fallo de fondo.

¿Qué va a pasar con los ahorros de los colombianos?

Sobre el futuro de los ahorros de los colombianos, Velasco señaló que no existe un estimado de cuándo se conocería la decisión definitiva.

Es una decisión provisional y aplicará hasta que el Consejo de Estado decida otra cosa o hasta que otro juez de la República decida otra cosa.

Mientras tanto, los recursos del ahorro pensional de 53 millones de colombianos permanecerán protegidos en los fondos privados, generando rentabilidad.

El presidente de Asofondos detalló que estos recursos permanecerán en las AFP "hasta tanto el fondo de ahorro del Pilar Constitutivo que va a montar el Banco de la República se cree y en ese momento serán trasladados según corresponda en la ley y en las normas para que sigan siendo ahorrados y administrados por el Banco de la República".

Lo que pasaría con las pensiones tras la suspensión del traslado de fondos

Velasco explicó que "la ley es muy clara en determinar que esos recursos de las personas que decidieron trasladarse de los fondos privados a Colpensiones deben ahorrarse".

El directivo señaló que el Gobierno Nacional pretendía que estos recursos "se desacumularán en el corto plazo o que se pusieran a la disposición del gobierno en el corto plazo", pero el Consejo de Estado detuvo ese acto administrativo.

El presidente de Asofondos relacionó la disputa con la crisis fiscal del país:

Estas disputas son disputas que tienen una raíz en la crisis fiscal del gobierno, el gobierno está urgido por recursos, necesita recursos porque tiene un déficit fiscal muy grande, está en una deuda muy grande.

"Las pensiones están muy protegidas en Colombia y es importante que los colombianos sientan tranquilidad de que tiene que seguirles llegando su giro de pensiones como siempre, porque Colpensiones pagará sus pensiones y los fondos pagaremos nuestras pensiones".