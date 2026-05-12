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Colombia

Aprobado en primer debate el proyecto que busca regular el uso del cannabis

El proyecto aún requiere tres debates para ser sancionado como ley.

Cannabis.
Cannabis. Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 12 de 2026
02:55 p. m.
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La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto que busca regular el uso del cannabis.

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Esta iniciativa está siendo liderada por el congresista del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo. El siguiente paso queda en manos de la plenaria de la Cámara y, en caso de volver a ser aprobado, vendrían los dos debates en el Senado.

¿Cómo sería la regulación?

Ocampo aseguró durante la sesión de este martes 12 de mayo que la única forma de hacerles frente a los ilegales y proteger a los menores del cannabis es que sea de uso adulto bajo regulación.

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“Vamos a regular desde la semilla hasta el producto terminado. Vamos a alejar la marihuana de las calles para que solamente se pueda vender en lugares donde hay que ingresar con cédula, permiso y licencias”, declaró.

En ese orden de ideas, se contemplan impuestos para la comercialización y ayudar a los campesinos y comunidades que conviven con la planta, así como un proceso con los habitantes en condición de calle que se han vuelto consumidores.

Faltan tres debates para que sea ley

La iniciativa está cimentada en los siguientes pilares: no permitir que la marihuana esté en los entornos de los menores, impedir que caiga en manos de la delincuencia, que esté administrada por empresarios o emprendedores, que la siembra sea responsabilidad de campesinos o indígenas, que haya un mercado legal y que haya impuestos (una parte destinada para los habitantes en condición de calle).

“Regular el mercado del cannabis es la manera más efectiva de alejar a nuestros niños de la marihuana. Solo un mercado legal con venta exclusiva mayores de edad garantizará que esta sustancia no siga en manos de las mafias que hoy la distribuyen sin control”, expuso el parlamentario al recordar los avances en Canadá, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania y Uruguay.

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