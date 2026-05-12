¿Por qué Pereira encabeza la lista de ciudades más costosas para vivir en Colombia?

Con una inflación anual del 6.76%, Pereira se ha convertido en la ciudad más cara para vivir en Colombia.

El costo de vida en la capital risaraldense ha obligado a los hogares a ampliar el gasto o reducir sus mercados, con tal de ajustarse al presupuesto familiar.

Pero no solo en los supermercados, plazas y tiendas de barrio se ha sentido el golpe al bolsillo. Los pereiranos reportan alzas en los precios de la educación, hotelería y restaurantes. Aunque se siente con mayor fuerza en el pago del arriendo y la alimentación.

¿A qué se debe el incremento en el costo de vida de los pereiranos?

Julián Bonilla, habitante de Pereira, alega que a la ciudad “ha llegado mucha gente de otros lados a vivir acá, por la tranquilidad, por la hermosura de los paisajes de Pereira. Es posible que el traslado de familias al Eje Cafetero incrementara aún más los costos de arriendo, alimentación, etc.”.

Un factor que tiene en cuenta el analista económico de la Cámara de Comercio local, Hellman Camargo, aunque considera otras variantes: “Puede haber fenómenos relacionados con el tema de la gentrificación, pero también está relacionado con los incrementos que han tenido sectores como la educación y el hotelero”.

Pereira tiene el mayor índice de inflación del país (6,76%); sin embargo, su caso no es aislado o al menos no en la región del Eje Cafetero. Armenia ocupa el segundo lugar en el ranking de ciudades con mayor costo de vida y Manizales, el quinto.

Autoridades lanzan un parte de tranquilidad sobre la inflación en Pereira:

Según el secretario de Desarrollo Económico de Pereira, Cristian Toro, “sí es la ciudad que mayor afectación tuvo referente a la métrica nacional que se hace del Índice de Precios al Consumidor”, pero no la única que se enfrenta a este fenómeno.

En abril, la inflación en Colombia fue del 5,68%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Sin embargo, los pereiranos permanecen atentos a medidas que puedan aliviar el impacto en sus negocios y hogares.