Novedades del Mundial 2026: las tácticas, pausas y estrategias que cambiaron

A solo un mes del inicio del Mundial 2026, la FIFA ya comenzó a revelar algunas de las tendencias tácticas y novedades que podrían transformar la manera de jugar fútbol en la próxima Copa del Mundo, la primera en la historia con 48 selecciones participantes.

El torneo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, no solo será histórico por su formato ampliado, sino también por las estrategias y cambios que podrían dominar los partidos en medio de altas temperaturas y un calendario exigente.

¿Cuáles son las novedades del Mundial 2026?

Especialistas del Grupo de Estudio Técnico (GET) de la FIFA consideran que el campeonato replicará varias fórmulas tácticas que han ganado fuerza principalmente en la liga inglesa y en clubes europeos de alto nivel, aunque también creen que podrían aparecer nuevas innovaciones durante la competencia.

Entre las tendencias que marcarían el Mundial aparecen los laterales jugando con perfil invertido para aportar más en la generación ofensiva, las defensas con marcaje hombre a hombre para recuperar rápidamente el balón y los esquemas de presión alta que buscan controlar el ritmo del partido y disminuir el desgaste físico.

También se impondrían modelos de juego mucho más verticales y directos, con transiciones rápidas, pases largos y menos protagonismo del tradicional número 10 clásico, función que ahora suele recaer sobre los volantes de primera línea.

Tom Gardner, responsable de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico de la FIFA, aseguró que históricamente las Copas del Mundo han servido como escenario de grandes transformaciones tácticas y considera que el Mundial de Norteamérica no será la excepción.

Siempre vemos innovaciones, este Mundial seguro no será la excepción.

Novedades que han salido a la luz de los anteriores mundiales

Los expertos recuerdan que otros Mundiales marcaron revoluciones futbolísticas históricas, como el protagonismo ofensivo de los laterales brasileños en México 1970 o el revolucionario papel del arquero colombiano René Higuita actuando prácticamente como líbero en Italia 1990.

En los últimos años, entrenadores como Pep Guardiola y Luis Enrique han impulsado nuevas estrategias defensivas y ofensivas inspiradas incluso en deportes como el rugby y el waterpolo.

Sin embargo, desde la FIFA consideran que muchas de esas rotaciones complejas podrían no verse con tanta frecuencia en selecciones nacionales debido al poco tiempo de preparación previo al torneo.

Otra de las armas que podría tomar protagonismo durante el Mundial serán las jugadas de pelota parada, especialmente los tiros de esquina, fórmula que actualmente ha dado resultados importantes en el Arsenal dirigido por Mikel Arteta.

Para el exmediocampista brasileño Gilberto Silva, este tipo de acciones podrían convertirse en una ventaja clave para las selecciones que logren trabajarlas correctamente.

Mundial 2026 contará con pausas para la hidratación

Pero quizás una de las novedades más llamativas del Mundial 2026 será la implementación obligatoria de pausas de hidratación en todos los partidos, sin importar las condiciones climáticas.

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La FIFA confirmó que habrá descansos de tres minutos en el minuto 22 de cada tiempo como una medida para proteger a los jugadores frente a las altas temperaturas que se esperan durante el verano en Norteamérica.

Según Gilberto Silva, estas pausas podrían terminar convirtiéndose en auténticos momentos tácticos para los entrenadores.