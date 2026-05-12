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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 12 de mayo

Super Astro Sol hoy martes 12 de mayo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 12 de mayo
Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
01:49 p. m.
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El Super Astro Sol volvió a jugar este martes 12 de mayo de 2026 y miles de colombianos estuvieron atentos al resultado del popular chance astral, uno de los más consultados diariamente en el país.

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Como ya es tradición, el sorteo entregó un nuevo número ganador acompañado de uno de los signos del zodiaco, combinación que define a los afortunados ganadores de la jornada.

Este juego de azar continúa consolidándose como uno de los preferidos por los apostadores gracias a su dinámica sencilla y a los premios que puede entregar dependiendo de los aciertos realizados por cada participante.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 12 de mayo: número ganador

El resultado del Super Astro Sol de este martes 12 de mayo de 2026 dejó la siguiente combinación ganadora:

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  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX

Los jugadores que acertaron tanto el número como el signo podrán reclamar sus respectivos premios según las condiciones establecidas por el operador autorizado.

El sorteo se realiza diariamente y suele captar la atención de miles de personas que siguen de cerca los resultados para verificar si tuvieron suerte con sus apuestas.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol en Colombia?

El Super Astro Sol es un juego de suerte y azar que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal. Los participantes deben elegir ambas opciones al momento de realizar la apuesta.

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Dependiendo de la cantidad de aciertos, el premio varía. Quienes logran acertar el número completo y el signo pueden acceder a los pagos más altos del juego.

Actualmente, este sorteo se encuentra disponible en diferentes puntos autorizados del país y también puede jugarse a través de plataformas digitales habilitadas por los operadores oficiales.

Los resultados del Super Astro Sol suelen conocerse en horas de la noche y son consultados rápidamente por miles de apostadores en Colombia, especialmente quienes siguen de cerca este tipo de sorteos diarios.

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