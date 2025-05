Comerciantes de Corabastos comienzan a dejar el efectivo por transferencias y billeteras digitales

Noticias RCN realizó una investigación para conocer qué tanto se han adaptado los comerciantes y tenderos a los nuevos mecanismos de pago como Nequi, Daviplata, transferencias y demás.

¿Qué método de pago usan los comerciantes?

Según los resultados, cada vez son más los establecimientos comerciales y vendedores que utilizan herramientas digitales para recibir los pagos por sus productos, incluso en lugares como Corabastos, uno de los puntos comerciales donde más se mueve el efectivo en la capital.

Cabe mencionar que ya sea por medio de las llaves, billeteras o plataformas digitales, los pagos inmediatos se han convertido en una herramienta clave para los pequeños empresarios del país.

Para personas como don Gustavo, las transacciones digitales también representan una mayor seguridad.

“Ahorita no podemos escoger el método de pago. Lo que llegue hay que tomarlo porque todo son ventas. Lo bueno es que uno no tiene la plata ahí en el punto de pago para que no lo roben a uno porque hay mucha delincuencia”, indicó Gustavo García, tendero de Bogotá.

A pesar de que los comerciantes ya están migrando a las nuevas plataformas de pago, el efectivo sigue siendo el método preferido por los colombianos, sobre todo en lugares como Corabastos, donde el foco se centra en los tenderos.

Según cifras, en este lugar diariamente se mueven más de 100.000 millones de pesos, de los cuales el 80% son en efectivo.

“Nuestro foco como tal son tenderos y ellos todavía no están tan digitalizados a usar transferencias o códigos QR. Sin embargo, aquí los implementamos. Tenemos transferencia directa, datáfono”, añadió Johan Gonzáles, comerciante de la zona.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, más del 52% de las transacciones digitales que se hacen en el país se hacen con el celular, mientras que el 20% se hace vía internet con otro tipo de dispositivos. El 7,5% en cajero y el 7% en datáfonos.