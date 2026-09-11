Dólar en Colombia hoy, 11 de septiembre: abrió a la baja y se acerca a mínimo histórico

El dólar en Colombia comenzó la jornada de este viernes 11 de septiembre de 2026 con una nueva caída en el mercado.

La moneda estadounidense abrió por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente y durante las primeras operaciones llegó a negociarse cerca de los $3.068, manteniendo la tendencia bajista que ha marcado buena parte del año.

¿A cómo abrió el dólar en Colombia hoy, 11 de septiembre?

Durante las primeras negociaciones, el dólar abrió en $3.072,06, cifra que representa una diferencia de $28,94 frente a la TRM establecida para este viernes, que se encuentra en $3.101,00.

En las operaciones de la mañana, la divisa estadounidense alcanzó un precio mínimo de $3.068,00 y un máximo de $3.075,10. Además, inicialmente se habían realizado 38 transacciones por un monto aproximado de 22 millones de dólares.

Estos valores pueden cambiar a lo largo del día debido a que el dólar se negocia constantemente durante la jornada y responde tanto a factores internos como a movimientos de los mercados internacionales.

La TRM, por su parte, presentó un ligero incremento frente al día anterior. Subió $1,52, equivalente a una variación de apenas 0,05 %.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

Más allá del comportamiento diario, la comparación de la TRM permite observar la caída que ha experimentado la moneda estadounidense durante los últimos meses.

Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar registra una reducción de 1,28 %, equivalente a $40,36. Al compararlo con el 11 de agosto, la disminución alcanza el 0,78 %, es decir, $24,47.

La diferencia es considerablemente mayor al tomar como referencia el comienzo de 2026. Desde el inicio del año, el dólar ha perdido $656,08, equivalente a una caída del 17,46 %.

Asimismo, frente al mismo día de 2025, la TRM registra una disminución del 20,92 %, equivalente a $820,58.

El comportamiento durante el resto de este viernes determinará finalmente cómo cierra el dólar en Colombia y si logra mantenerse por debajo de la barrera de los $3.100.