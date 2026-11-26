Wingo anunció la integración de Addi como nuevo medio de pago digital en su plataforma web, una alianza que permite financiar tiquetes y servicios adicionales justo en medio de los descuentos de BlackFly para volar en 2027.

La aerolínea confirmó desde Bogotá que esta nueva herramienta financiera busca derribar una de las principales barreras al momento de planear vacaciones o viajes de descanso: la necesidad de contar con un plástico bancario tradicional. Con la habilitación de esta alternativa en Wingo.com, los usuarios tienen la posibilidad de diferir el costo total de su reserva según su capacidad de pago.

¿Qué se puede financiar con Addi al comprar vuelos en Wingo?

La alianza no se limita únicamente al valor base del pasaje aéreo. Quienes elijan esta modalidad de financiación digital pueden incluir dentro del mismo plan de cuotas distintos complementos para personalizar su experiencia de vuelo:

Tiquetes aéreos: válidos tanto en trayectos nacionales como en rutas internacionales operadas por la compañía.

Equipaje: posibilidad de sumar maleta de mano o equipaje en bodega dentro de la misma financiación.

Comodidad a bordo: selección anticipada de sillas según la preferencia del pasajero.

Protección al viajero: inclusión de servicios de asistencia de viajes directamente en la reserva.

Sobre el alcance de esta novedad, Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, explicó que ofrecer precios bajos es solo el primer paso para hacer más accesibles los viajes. Según el directivo, la incorporación de Addi permite ampliar las alternativas de compra de la aerolínea para que más personas puedan convertir sus planes de vacaciones en realidad.

¿Cómo comprar tiquetes de Wingo con Addi paso a paso?

El procedimiento para acceder a esta financiación se realiza de forma completamente digital y toma pocos minutos dentro del flujo habitual de reserva. Para completar la transacción correctamente, los viajeros deben seguir este proceso:

Ingresar al portal oficial: entrar a Wingo.com y seleccionar la ruta, las fechas de viaje y los pasajeros. Personalizar la reserva: añadir los servicios adicionales deseados, como equipaje, selección de silla o asistencia de viajes. Elegir el medio de pago: al llegar a la sección de pago, seleccionar la alternativa de Addi. Validar la identidad: el sistema redirigirá automáticamente a la plataforma de Addi, donde el usuario deberá ingresar sus datos personales y realizar la validación de identidad correspondiente. Seleccionar las cuotas: sujeto a aprobación de acuerdo con las políticas de crédito, verificación de identidad y prevención de fraude de Addi, el comprador podrá escoger una de las opciones de pago en cuotas disponibles. Confirmar el vuelo: una vez finalizado el trámite financiero, el usuario regresará a Wingo.com para consultar el estado de su pago y la confirmación de su reserva.

Descuentos BlackFly de Wingo: tarifas y fechas para aprovechar la alianza

El estreno de Addi como método de pago coincide estratégicamente con BlackFly, la temporada de descuentos de la aerolínea que estará disponible hasta el próximo 29 de noviembre. Esta jornada comercial permite adquirir tiquetes promocionales para viajar entre enero y agosto de 2027.

Durante esta campaña, los viajeros encuentran tarifas reducidas tanto en destinos locales como hacia el exterior:

Rutas nacionales: vuelos desde $59.900 por trayecto en la ruta Bogotá–Medellín.

Rutas internacionales: tiquetes desde USD 117 por trayecto para viajar entre Bogotá y Panamá.

tiquetes desde USD 117 por trayecto para viajar entre Bogotá y Panamá. Destinos en el Caribe: oportunidades promocionales para visitar destinos internacionales como Puerto Plata, en República Dominicana.

Esta ventana de descuentos representa una alternativa para quienes buscan asegurar sus viajes de 2027 congelando tarifas promocionales y distribuyendo el pago en cuotas.

Requisitos y condiciones para pagar tiquetes aéreos sin tarjeta de crédito

Aunque la herramienta elimina el requisito de tener una tarjeta de crédito, su uso está sujeto a criterios específicos definidos por la entidad financiadora. En primer lugar, todas las compras que utilicen este medio de pago deben efectuarse exclusivamente en pesos colombianos, tanto en rutas nacionales como internacionales de Wingo.

Asimismo, el otorgamiento del crédito y las opciones de cuotas disponibles dependen directamente de las políticas de aprobación, validación de identidad y prevención de fraude establecidas por Addi al momento de la solicitud.

Más opciones de pago para impulsar el turismo aéreo en Colombia

Con la llegada de Addi, Wingo fortalece sus canales de venta para adaptarse a distintos perfiles de viajeros en el país. Actualmente, además de esta solución de financiación digital, los clientes pueden pagar sus reservas mediante tarjetas de crédito, tarjetas débito, PSE y pagos en efectivo en puntos autorizados.

Desde Addi destacaron que esta alianza permite llevar sus soluciones de financiación a una nueva categoría de consumo para los colombianos. Cristina Mejía, vicepresidente Comercial de la compañía, señaló que el objetivo de esta integración es acercar flexibilidad financiera a los viajes para que las personas puedan planear sus vacaciones y distribuir el valor de su compra en cuotas ajustadas a sus posibilidades, sin depender exclusivamente de una tarjeta de crédito.