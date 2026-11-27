En el marco de la instalación de la mesa de concertación del salario mínimo para 2027, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, puso sobre la mesa una iniciativa económica y social denominada ‘salario solidario’.

El anuncio tuvo lugar este viernes 27 de noviembre durante el Encuentro Nacional de Modernización y Fortalecimiento del Sistema del Subsidio Familiar, un escenario que reunió a representantes de las 42 cajas de compensación del país.

La propuesta surge en un momento clave para la economía nacional, mientras el Ejecutivo, los gremios empresariales y las centrales obreras inician las discusiones para definir el ajuste salarial del próximo año —teniendo como plazo límite el 23 de diciembre— a partir de un salario mínimo vigente de $1.750.905.

¿En qué consiste el salario solidario del Gobierno Nacional?

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, el salario solidario consiste en evaluar y diseñar un mecanismo mediante el cual una fracción definida y concertada del incremento anual del salario mínimo se destine a financiar la incorporación progresiva de los trabajadores informales al sistema de protección social.

El objetivo central de esta medida es cerrar la brecha entre el empleo formal y el informal. Según argumentó De la Espriella, cada año el debate salarial se concentra exclusivamente en los trabajadores formales que reciben directamente el reajuste, dejando por fuera de los beneficios sociales a millones de colombianos que derivan su sustento de actividades en la informalidad.

Para ejecutar esta iniciativa, el Gobierno plantea que las Cajas de Compensación Familiar funcionen como el eje articulador. A través de estas entidades, los recursos provenientes de esa porción acordada del aumento salarial se canalizarían para ofrecer servicios, subsidios y coberturas de bienestar social a quienes hoy carecen de ellos, priorizando en una primera etapa a los trabajadores pertenecientes a los hogares más pobres del país.

“Donde no llega el Estado llegan las cajas”, afirmó el jefe de Estado al destacar la capilaridad y capacidad operativa del sistema de subsidio familiar para acompañar una transición gradual hacia la formalidad laboral.

Uno de los principales interrogantes tras el anuncio gira en torno a si esta medida reduciría el poder de compra de quienes devengan el salario mínimo legal. Frente a esto, el presidente De la Espriella fijó una línea roja y aseguró que cualquier fórmula que se estructure deberá respetar plenamente los derechos adquiridos y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores formales.

“No tendría sentido buscar una solución para unos a costa de perjudicar a otros. Ese es un límite que no estoy dispuesto a desconocer”, enfatizó el mandatario ante los asistentes al encuentro.