La presentación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (Dane) sobre el mercado laboral en 2026 generó inquietud entre los asistentes a la instalación de la mesa de concertación para el salario mínimo de 2027.

Según cifras del Dane, el número de trabajadores que gana menos del salario mínimo aumentó en 1,2 millones de personas entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En 2025, eran 11,4 millones los trabajadores que se veían obligados a vivir con menos de un salario mínimo al mes y, en 2026, la cifra aumentó a 12,6 millones.

En contraste, el número de trabajadores que ganan un salario mínimo se desplomó a 1,1 millones de personas, cuando en 2025 eran 2,3 millones; lo que algunos atribuyen al aumento del 23 % que decretó el Gobierno Petro para el año en curso.

¿Cuántos trabajadores ganan más de tres salarios mínimos en el país?

Los datos del mercado laboral presentados por el Dane también revelaron que, en 2026, el número de trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos aumentó, pasando de 6 a 6,9 millones de personas.

Caso contrario al del número de trabajadores que ganan entre dos y tres salarios mínimos o más de tres salarios mínimos al mes.

En el primer caso, se redujo de 1,5 millones de personas en 2025 a 1,4 millones de personas en 2026, al igual que en el segundo caso, que pasó de 1,5 millones de personas en 2025 a 1,4 millones de personas en 2026.

Así las cosas, en 2026, 53,4 % de los trabajadores devenga menos de un salario mínimo; 4,8 %, un salario mínimo; 29,1 %, entre uno y dos salarios mínimos; 5,9 %, entre dos y tres salarios mínimos, y 6,2 %, más de tres salarios mínimos al mes.