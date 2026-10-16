Cómo el aprendizaje basado en proyectos impulsa la innovación escolar en Santander

Crear una idea, transformarla en un proyecto tangible y defenderla frente a un jurado dejó de ser una actividad exclusiva para universitarios o emprendedores experimentados. En Santander, niños y adolescentes están ejecutando este proceso desde sus primeros años escolares.

Mediante iniciativas fundamentadas en el modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), los alumnos investigan, diseñan alternativas, construyen propuestas concretas y las presentan en ferias o mediante ejercicios de sustentación inspirados en formatos como Shark Tank.

Esta dinámica introduce habilidades esenciales de manera temprana, tales como la autonomía, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la capacidad de convertir un planteamiento complejo en una solución real. Todo esto ocurre en una región que consolida aceleradamente su apuesta por el emprendimiento y la innovación tecnológica y social.

Enfrentando los retos del futuro laboral

La urgencia de impulsar estas capacidades desde la educación escolar se fundamenta en los escenarios académicos y laborales del mañana, caracterizados por un cambio constante. De acuerdo con proyecciones del Foro Económico Mundial, aproximadamente el 65 % de los niños que ingresan hoy a la educación primaria trabajarán en profesiones que todavía no han sido inventadas.

Este panorama plantea la necesidad imperativa de que los colegios preparen a sus alumnos para adquirir nuevos conocimientos de manera permanente, analizar situaciones complejas sin respuestas únicas y proponer alternativas innovadoras ante problemáticas inéditas.

Casos de éxito en Bucaramanga: De la huerta a ciudades sostenibles

En Bucaramanga, esta metodología se aplica activamente en instituciones como el Newport School, llevando situaciones del mundo real al aula para que los estudiantes integren diversos saberes. Cuando un alumno aprende a identificar una necesidad del entorno, formular un producto, probarlo y defenderlo públicamente, cambia por completo su relación con los problemas de su comunidad: aprende a analizarlos, proponer alternativas viables y argumentar su efectividad.

Un ejemplo destacado de esta metodología es el proyecto Shark Tank 2.0, donde estudiantes de primaria asumen el rol de emprendedores para crear propuestas de productos bajo estrictos criterios de responsabilidad social y ambiental. Para su presentación, los niños diseñan estrategias de venta, elaboran fichas técnicas, preparan material publicitario y organizan stands.

Este ejercicio va mucho más allá de una simple exposición final, ya que los alumnos deben tomar decisiones en equipo, distribuir tareas y responder preguntas de sustentación sobre sus creaciones. Así, la actividad escolar simula situaciones reales que enfrentarán más adelante al proponer soluciones dentro de organizaciones o proyectos profesionales.

La rectora del colegio, Aida Castañeda, señala que este método evoluciona en complejidad a lo largo de la escolaridad. En preescolar, por ejemplo, implementan proyectos como Healthy Veggie Heroes, donde los niños crean y cuidan una huerta para cosechar vegetales, fomentando el cuidado de la naturaleza y los hábitos saludables desde pequeños. Esta formación se complementa en bachillerato con iniciativas como Future Green District, en la que los jóvenes diseñan una ciudad colombiana sostenible que integra arquitectura, urbanismo, energía y medioambiente.

El liderazgo de instituciones como Newport School —reconocido en 2017 con el Premio Innovadores de Santander de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en la categoría Educación— demuestra que la educación escolar en la región está transformándose para conectar de manera directa con las demandas de innovación y desarrollo que exige el siglo XXI.