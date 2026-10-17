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Elon Musk puso precio a las reservas de su Tesla Roadster, el carro que puede volar

Tesla habilitó reservas para dos versiones de su deportivo eléctrico, mientras que la más exclusiva se ofrecerá por invitación.

Tesla Roadster
FOTO: Tesla

Ángel Ballén

octubre 17 de 2026
07:41 p. m.
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El deportivo eléctrico presentado con tecnología de SpaceX sorprendió con maniobras aéreas mediante propulsores. Tesla ofrece reservas para dos versiones, pero todavía no revela el precio final del vehículo y proyecta iniciar su producción en 2028.

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El nuevo Tesla Roadster llamó la atención por una demostración que mostró hasta dónde pretende llegar la compañía de Elon Musk con sus vehículos eléctricos. Durante una presentación realizada el jueves 15 de octubre, el deportivo recorrió una rampa invertida, se elevó, giró en el aire y aterrizó con ayuda de propulsores.

Sin embargo, la demostración no significa que Tesla haya desarrollado un carro volador para uso cotidiano: las capacidades anunciadas dependen de la versión y en particular, el modelo Rocket no está autorizado para circular por vías públicas.

La compañía presentó tres configuraciones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket. Aunque comparten la propuesta de un deportivo eléctrico de altas prestaciones, se diferencian por sus características, el sistema de propulsión adicional y las condiciones para acceder a cada modelo.

¿Cuáles son las versiones del Tesla Roadster y qué características tienen?

La versión Performance es la configuración de calle del nuevo Roadster. Tiene capacidad para dos ocupantes e incorpora aerodinámica activa y un sistema de succión que, según Tesla, permite mantener el vehículo adherido al suelo para mejorar el agarre en carretera y en pista. Es la alternativa de entrada dentro de las tres configuraciones anunciadas.

La versión Thrust tendrá una producción limitada y añade propulsores en la parte trasera. De acuerdo con las especificaciones divulgadas por la compañía, este sistema permitirá acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de un segundo. Se trata de una de las características más llamativas del deportivo, aunque sus prestaciones deberán evaluarse cuando existan unidades de producción y pruebas verificables.

La versión Rocket es la más experimental de la gama. Cuenta con un solo asiento y propulsores distribuidos alrededor de la carrocería, diseñados para impulsar el vehículo hacia adelante, elevarlo y permitirle realizar giros en el aire. Tesla señala que esta configuración no está aprobada para circular por vías públicas y que su comercialización será por invitación, sin disponibilidad garantizada en todas las regiones.

¿Cuánto cuesta reservar el Tesla Roadster y cuándo comenzará su producción?

Tesla todavía no ha anunciado el precio final de compra del Roadster. Según la información publicada por Reuters, la reserva de la versión Performance requiere un depósito de 50.000 dólares, mientras que la configuración Thrust exige 250.000 dólares. Estos montos corresponden a la reserva y no al valor total del vehículo.

La versión Rocket funciona bajo condiciones diferentes: Tesla prevé comercializarla exclusivamente por invitación, por lo que no tiene un depósito público anunciado. La empresa tampoco ha precisado cuánto costará esta configuración ni cuáles serán los criterios para seleccionar a sus compradores.

En cuanto al calendario, Tesla proyecta comenzar la producción del nuevo Roadster en 2028. Tesla también advierte que la disponibilidad dependerá de los requisitos legales de cada región y que el vehículo se fabricará únicamente con volante a la izquierda.

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