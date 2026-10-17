Resultado Super Astro Sol hoy, 17 de octubre: número y signo ganador del sorteo

El calendario del Super Astro Sol está a punto de completar otra semana de sorteos en Colombia. Este 17 de octubre tendrá lugar la última extracción antes de la pausa dominical, una jornada que dejará una nueva combinación para quienes participan en este juego de suerte y azar.

La cita está prevista para las 4:00 de la tarde, cuando se conocerán las cuatro cifras y el signo zodiacal que identificarán el resultado del sábado.

A diferencia de la modalidad Luna, que también realiza sorteos los domingos, el Super Astro Sol cerrará su programación semanal con esta extracción y retomará su actividad el lunes siguiente.

Así, el resultado del 17 de octubre será el último de Sol que se conozca durante este fin de semana.

¿Será que usted logrará ser uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 17 de octubre de 2026

En el sorteo del Super Astro Sol de este 17 de octubre de 2026, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX

Signo: XXXX

Este número y el signo pasarán a formar parte del registro oficial del juego, junto con las combinaciones obtenidas durante las jornadas anteriores.

Para los participantes, este resultado tiene una particularidad relacionada con el calendario: no habrá una nueva extracción de Sol al día siguiente.

Por eso, quienes deseen consultar otra combinación de esta modalidad deberán esperar hasta el lunes 19 de octubre, cuando se reanude la programación habitual.

¿Qué pasará con el Super Astro después del sorteo del sábado?

Aunque el Super Astro Sol suspende sus sorteos los domingos, esto no significa que toda la programación del Super Astro se detenga durante el fin de semana.

La modalidad Luna continuará con sus respectivas extracciones. Para el sábado 17 de octubre, su sorteo está previsto a las 10:42 de la noche, mientras que el domingo 18 se realizará a las 8:30 p. m.

De esta manera, durante el sábado habrá dos resultados diferentes: uno correspondiente a Sol durante la tarde y otro de Luna en la noche.

Cada extracción tendrá su propia combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal, sin que el resultado de una modalidad determine lo que sucederá en la otra.

La distinción resulta importante para quienes acostumbran seguir ambos sorteos, especialmente cuando llegan los fines de semana y cambian los horarios habituales.

Además, el cierre de la programación semanal de Sol no modifica las condiciones bajo las cuales se determinan los resultados. La combinación ganadora seguirá dependiendo de la extracción correspondiente a la fecha.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.