Pareja de Epa Colombia habló de su regreso a casa y dejó un mensaje de esperanza

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, respondió en redes sociales cuándo espera que la empresaria vuelva a casa. Su mensaje estuvo marcado por la nostalgia y la esperanza, aunque no confirmó una fecha para su salida de prisión.

La situación de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, continúa generando expectativa entre sus seguidores. Mientras la empresaria cumple su condena en la cárcel La Picaleña, en Ibagué, su pareja, Karol Samantha Barbosa, compartió unas palabras que llamaron la atención por el mensaje que transmiten sobre esta etapa familiar.

La respuesta llegó durante una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales. Allí le consultaron cuándo podría salir de prisión la creadora de contenido, una inquietud recurrente entre quienes siguen su caso.

Karol no anunció una fecha ni aseguró que exista una decisión judicial definitiva. En cambio, se refirió a la ausencia de su pareja y a la esperanza que conserva de reencontrarse con ella.

¿Qué dijo Karol Samantha sobre la salida de Epa Colombia?

Al responder la pregunta, Karol dejó ver cuánto extraña a la empresaria y cuánto la necesita junto a su familia. También escribió una frase que concentró la atención de sus seguidores: “Hoy es un día menos para que ella vuelva a nuestro lado”.

La pareja de Daneidy Barrera también expresó que es triste tener que salir de la cárcel sin ella, pero aseguró que mantiene la fe en que la situación cambiará.

Sus palabras reflejan una expectativa personal frente al futuro, pero no constituyen una confirmación de que Epa Colombia vaya a recuperar pronto la libertad. Cualquier modificación de su situación penitenciaria depende de las decisiones de las autoridades competentes.

¿Qué se sabe sobre la situación judicial de Epa Colombia?

Daneidy Barrera cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión por los hechos relacionados con los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019. En agosto de 2026 fue trasladada a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, donde continúa recluida.

A finales de septiembre, la empresaria participó en una audiencia relacionada con un acuerdo de reparación con TransMilenio. Durante ese proceso también habló de la posibilidad de acceder a la prisión domiciliaria, lo que aumentó las preguntas sobre un eventual regreso a casa. Sin embargo, el acuerdo de reparación no significa, por sí mismo, que se haya autorizado un cambio en la forma de cumplir la condena.

Por ahora, el mensaje de Karol Samantha mantiene viva la expectativa entre los seguidores de la empresaria, pero la fecha de una eventual salida de prisión continúa sin confirmarse públicamente.