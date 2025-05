¿Cómo está la relación comercial entre Colombia y EE.UU. y qué pasa si se adhiere a la ruta de la seda?: esto dijo John McNamara

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, habló en La FM. Se refirió a las relaciones entre los dos países, mencionó las consecuencias económicas que tendría el acercamiento de Colombia con China en la ruta de la seda.

McNamara no solo reafirmó la solidez de las relaciones bilaterales entre los dos países. "Para nosotros la relación fundamental entre nuestros dos países sigue fuerte. La relación entre los Estados Unidos es duradera, colaborativa, respetuosa y comprometida".

Dijo que las naciones tienen tres objetivos comunes: "para garantizar que nuestra gente de ambos países tenga más seguridad, esté más protegido y que sea más próspero, que siga siendo los Estados Unidos el mayor socio comercial y el país que más invierta en Colombia".

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia afirmó que la inversión bilateral ha aumentado significativamente.

"Casi a 55.000 millones en comercio bilateral de bienes y servicios en 2024. Hay que anotar que esa relación bilateral en términos de comercio es balanceado".

Sin mencionar directamente a China, cuestionó el modelo comercial de ese país con Colombia, señalando un desequilibrio y falta de valores democráticos compartidos.

"El comercio entre ese país de Asia y Colombia no es nada balanceado. Están vendiendo mucho a Colombia, comprando poco, y no sé si es bueno o malo, no soy colombiano, pero es algo que ustedes tienen que evaluar si es en su mejor interés".

¿Qué pasaría con la relación entre Estados Unidos si Colombia se adhiere a la ruta de la seda?

Sobre la posible adhesión de Colombia a la ruta de la seda, McNamara advirtió que esto podría afectar la relación con Estados Unidos. "Obviamente, si hay una decisión de ese estilo, eso puede ser un poco complicado entre nuestros dos países".

Agregó que aunque están pasando por un momento un poco delicado, como sucede en cualquier relación, "el respeto mutuo es fundamental y debe estar vigente, en vigor y en buen estado".