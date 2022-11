Esta es la fórmula para hacer sus compras de diciembre y no sobreendeudarse, según expertos

En una temporada clave para la economía global y por supuesto local, impulsada por las compras de fin de año que, tradicionalmente inician desde la segunda semana de noviembre y culminan prácticamente el último día del año, durante dicho periodo la mayoría de las personas se dejan cautivar por los descuentos o promociones y en ocasiones terminan comprando más de lo que su capacidad de endeudamiento les permite.

Estrategias como el ‘Black Friday’ seducen a las personas por adquirir productos financieros como tarjetas de crédito o prestamos de libre inversión y hacer uso de ellos bajo la euforia de las compras navideñas, lo que posteriormente se puede convertir en un dolor de cabeza al momento de pagar.

Con el incremento de las tasas de interés establecido por el Banco de la República, los expertos recomiendan seguir una formula para saber cuánto dinero puede destinar para compras de diciembre y no llegar a enero con los bolsillos vacíos y en sobreendeudamiento.

Porcentaje recomendado para cubrir créditos

Durante esta temporada muchos de los trabajadores dependientes reciben ingresos adicionales, entre la prima de servicios, bonos o remuneraciones extra, lo que brinda la posibilidad de cubrir los gastos de fin de año, que van desde compras hasta viajes de la época.

Por lo tanto, los expertos recomiendan dividir en porcentajes dichos ingresos para no caer en el sobreendeudamiento y exceder su capacidad de pago.

El 70% de sus ingresos del mes normalmente, es decir, de las mensualidades distintas a diciembre deben cubrir los gastos fijos como manutención, obligaciones financieras, renta y demás compromisos económicos. Otro 10% se debe destinar para ahorros y entre un 15% y 20% se debe destinar para gastos variables, que son aquellos que usted puede recortar en caso de necesitarlo, como mercado, transporte, ocio o compras personales.

Así entonces, al cubrir los gastos indispensables con la cifra de ingresos normales, la cantidad de ingresos extra ya sea de prima, bonos o ganancias ocasionales de la época, usted lo debe dividir igualmente por porcentaje entre las prioridades que tenga y en forma piramidal, es decir, la mayor parte para su objetivo más grande y así sucesivamente.

Sobre el cálculo para sus créditos y con el fin de evitar el sobreendeudamiento se aconseja no sobrepasar un 20% de sus ingresos mensuales destinado a deudas que no formen parte de la manutención. Aunque no existe una regla infalible en la relación deuda-ingresos, si en sus tarjetas de crédito y préstamos de libre inversión usted se está excediendo del 30% de total de ingresos fijos mensuales, los expertos en materia lo califican como un posible estado de alarma, más aún por el posible periodo de recesión e incertidumbre económica que se puede proyectar para el año siguiente.