¡Prepárese! Ya viene el Black Friday en Colombia

Si usted estaba esperando una fecha de descuentos en Colombia para adquirir productos con algún tipo de rebaja, este viernes 25 de noviembre podrá hacerlo. Caracterizada como una de las fechas más esperadas del año, los amantes de las compras tendrán un fin de semana lleno de variedad de productos con ofertas que se han vuelto populares en las grandes tiendas del país.

Los productos más buscados para esta fecha son los tecnológicos, tiendas especializadas ofrecen a sus clientes un fin de semana con ofertas características del popular “viernes negro”, o como lo suelen llamar Black Friday.

¿Cómo darle mejor provecho a sus compras en esta fecha?

Una de las mejores formas de adquirir sus compras es por medio de plataformas virtuales, sin salir de casa y recibiendo el envío en la puerta de su hogar, así se evitará filas, tiendas llenas y hasta conseguir productos que posiblemente se encuentren agotados en la tienda física. Si lo que desea es vivir la experiencia Black Friday, una de las mejores formas de no fracasar en el intento es hacer una lista detallada de los productos que desea adquirir e ir en un horario que no sea tan concurrido, y si no es posible encontrar lo que desea, luego podrá recurrir a las tiendas virtuales y pensar en más opciones.

Lea también: Cuánto costará el iPhone 14 en Colombia y cuándo saldrá a la venta

Las compras virtuales pueden presentar variaciones, pues en algunas empresas los precios no incluyen costos de envío y se puede llevar sorpresas a la hora de adquirir algún producto. Lo mejor que puede hacer es comparar precios en tiendas físicas y virtuales, sumándole el valor de entrega a la dirección deseada.

Sin embargo, esta fecha es bien aprovechada por los estafadores, que utilizan páginas para engañar a los usuarios llevándolos a hacer “compras” por medios de pago que no son seguros, donde muchos cibernautas llegan a la plataforma sin saber la dinámica de compra, con ofertas llamativas y cayendo en una mentira.

¿Dónde surge esta fecha tan popular en el mundo?

Esta propuesta de ventas surge en Estados Unidos donde se pretende aumentar las transacciones de compras con promociones que le pueden interesar a la mayoría, volviendo este día popular o de moda, y una de las fechas que el mundo ha optado por implementar en su comercio como una forma más de llevar al cliente a adquirir productos de su interés.