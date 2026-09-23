Cómo la Inteligencia Artificial entrena a los agentes de atención al cliente

La aceleración tecnológica actual está obligando a las empresas de todos los sectores a replantear profundamente la manera en que preparan y actualizan a sus equipos de trabajo. De acuerdo con estimaciones del Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, aproximadamente el 59% de la fuerza laboral mundial necesitará capacitación o actualización de habilidades antes de llegar al año 2030. Este desafío de adaptación no excluye a la industria de la experiencia de cliente (CX), un entorno donde las interacciones cotidianas raramente siguen un guion preestablecido y donde los agentes deben responder con agilidad a constantes cambios de tono, preguntas imprevistas y objeciones complejas.

Para dar respuesta a esta exigencia del mercado, compañías especializadas en operaciones inteligentes —como Intelcia— han comenzado a desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas. Su hub de innovación, Evoluciona, ha creado un simulador basado en inteligencia artificial generativa diseñado específicamente para que los agentes de atención al cliente puedan practicar conversaciones, enfrentar objeciones difíciles y recibir retroalimentación detallada antes de interactuar con un usuario real.

¿Cómo funcionan los simuladores de IA en la práctica?

La base de esta tecnología radica en el aprovechamiento del conocimiento que generan las operaciones diariamente. El sistema analiza interacciones reales para identificar patrones concretos asociados a resultados exitosos, además de estudiar las expresiones y objeciones más frecuentes de los clientes. Estos datos se combinan con procedimientos internos, guiones, preguntas frecuentes y parámetros de calidad para edificar escenarios de entrenamiento altamente realistas.

Entre las capacidades más destacadas de la herramienta se encuentran: