Addi destaca en la lista 'Change the World 2026' de Fortune

Este galardón mundial destaca su profundo impacto social, logrando llevar opciones de crédito a cerca de 4 millones de consumidores y transformando el panorama financiero nacional.

Con este hito histórico para el ecosistema emprendedor de nuestro país, Addi se consolida en la élite global, compartiendo este codiciado espacio con gigantes de la industria como Alibaba, Anthropic, Alphabet, Walmart y Nu.

¿Qué es la lista Change the World de Fortune y a quiénes premia?

La revista Fortune realiza una meticulosa selección para su listado, un proceso riguroso que este año alcanza su decimosegunda edición. Para elegir a este grupo reducido de empresas, se evalúa estrictamente el impacto social medible, el nivel de innovación de la organización frente a otros actores de su respectiva industria, y el beneficio directo que este trabajo genera para el propio negocio. Al ingresar a este selecto grupo, Addi se une a otras grandes plataformas distinguidas en años anteriores, tales como MercadoLibre, Banco Santander y Habi.

El profundo impacto de Addi en los municipios de Colombia

El verdadero éxito detrás de este reconocimiento internacional radica en los contundentes números de inclusión financiera que la empresa ha consolidado. En la actualidad, la plataforma conecta a cerca de 4 millones de consumidores con aliados comerciales. Su alcance es masivo, logrando hacer presencia en 1.050 municipios a lo largo del territorio colombiano, lo que equivale a una cobertura de un 95% de todo el territorio nacional.

Cero interés y la primera experiencia crediticia para miles

Una de las grandes barreras económicas en el país siempre ha sido el acceso al sistema bancario. Sin embargo, los datos revelan que el 47% de los usuarios de Addi no contaba con ninguna tarjeta de crédito antes de acceder a la plataforma. Además, es clave destacar que el 60% de todas las transacciones procesadas se realizan a una tasa de interés del 0%.

Frente a estas cifras y al impacto generado, Santiago Suárez, actual CEO y Co-fundador de Addi, señaló que muchos de los créditos aprobados representan a una persona a la que se le abre una puerta que antes estaba totalmente cerrada. Suárez también confirmó que el acceso al crédito y el crecimiento rentable deben formar parte de una misma estrategia operativa.

Un 2026 lleno de premios internacionales para la fintech

El nombramiento de Fortune no es un caso aislado. A lo largo de los últimos 12 meses, la compañía ha acumulado hasta seis galardones internacionales de gran prestigio. Su destacada trayectoria reciente incluye ser nombrada por Fast Company como una de las Compañías Más Innovadoras del Mundo en marzo de 2026 (#3 en la categoría Finanzas y Fintech) y obtener un lugar en el listado The Americas' Fastest Growing Companies 2026 del Financial Times en el mes de abril.

Asimismo, fue premiada en los e-Commerce Day de mayo, y recientemente, en septiembre, figuró en los Finovate Industry Awards y obtuvo el reconocimiento Pacesetters de Fast Company para su CEO.

Fundada en el año 2018 y apoyada por inversores globales como Andreessen Horowitz, GIC y Union Square Ventures, la plataforma sigue sumando logros junto a sus 55.000 comercios aliados, reiterando el gran compromiso de seguir ampliando el crédito responsable desde Colombia hacia nuevas fronteras.