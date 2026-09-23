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Cuatro presuntos miembros de las disidencias de las Farc fueron abatidos en Cauca

Entre los fallecidos estuvo alias Pocoyó, cabecilla que estaba detrás de un ataque contra la SIJIN.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2026
01:55 p. m.
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Una operación llevada a cabo por la Tercera División del Ejército en Cauca dejó cuatro presuntos miembros de estructuras armadas muertos, dos capturados y la incautación de armas, municiones y motos.

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Las acciones se concentraron en áreas rurales de El Tambo y Guachené; y contaron con apoyo de inteligencia militar, Aviación, Fuerza Aeroespacial y Policía.

Enfrentamientos contra dos estructuras

El objetivo era atacar a las estructuras Carlos Patiño y Dagoberto Ramos, pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc.

En El Tambo, las unidades estuvieron durante más de cinco horas enfrentándose con integrantes de la estructura Carlos Patiño. La operación dejó tres presuntos miembros de ese grupo sin vida y permitió recuperar uno de los cuerpos. Además, se encontraron un fusil M4, 296 cartuchos de distintos calibres y 11 proveedores.

La segunda acción se desarrolló en zona rural de Guachené, donde se dieron los combates con integrantes de la estructura Dagoberto Ramos. El resultado fue la muerte de un hombre señalado de pertenecer a esa organización y la captura de otros dos.

El prontuario de alias Pocoyó

El fallecido fue identificado como Jhonier David Zapata Catoñi, conocido con el alias de ‘Pocoyó’. Al parecer, habría ejercido como cabecilla principal de las redes de apoyo a las estructuras residuales de la comisión de alias ‘Darío’ o ‘Pavi’ en Guachené, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada.

Durante esta acción también fueron incautados un fusil, dos escopetas, tres armas cortas, 46 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores y cinco motocicletas.

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Los dos capturados quedaron heridos durante los enfrentamientos y recibieron atención inicial de los enfermeros de combate antes de ser llevados a centros más especializados.

El Ejército señaló que ‘Pocoyó’ habría iniciado su trayectoria criminal hace tres años, cuando hizo parte de las pandillas 5 y 6. En esa, habría estado relacionado con robos de vehículos en la vía Panamericana, extorsiones y homicidios selectivos.

Posteriormente, en 2024 habría ingresado a la Dagoberto Ramos y luego habría asumido funciones como cabecilla. Las autoridades también lo relacionan con un ataque ocurrido el 29 de septiembre de 2025 contra dos funcionarios de la SIJIN en Guachené.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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