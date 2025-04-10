CANAL RCN
Economía

¿Cómo manejar las finanzas personales en pareja? Esto recomiendan los expertos

Le contamos cómo manejar las finanzas en pareja y compartimos algunos consejos prácticos para fortalecer su economía.

Finanzas personales
Foto Freepik

octubre 04 de 2025

octubre 04 de 2025
02:56 p. m.
Administrar el dinero en pareja puede ser un verdadero reto, pero con esta guía práctica y consejos efectivos podrán fortalecer su salud financiera y alcanzar estabilidad en el hogar.

¿Cómo se puede manejar las finanzas en pareja?

No existe un manual único para manejar las finanzas en pareja, ya que cada relación tiene sus propias dinámicas. Sin embargo, sí hay principios y estrategias que pueden ayudar a encontrar un equilibrio financiero, prevenir conflictos y alcanzar metas compartidas.

El primer paso es mantener una comunicación abierta y honesta. Hablar de dinero sin reservas ni tabúes es fundamental: compartir metas financieras, hábitos de gasto y preocupaciones permitirá construir confianza y claridad.

El segundo paso consiste en crear un presupuesto conjunto o un plan de sueños compartidos. Preguntarse cuánto desean ahorrar cada mes y cuánto están dispuestos a gastar, brinda dirección y propósito. Es importante recordar que un presupuesto no es una limitación, sino una herramienta que acerca más rápido a los objetivos.

Es fundamental resaltar la importancia de reducir las deudas. Para lograrlo, lo ideal es priorizar el pago de aquellas con tasas de interés más altas. De esta manera, a largo plazo tendrás una visión más clara de con cuánto dinero realmente cuentas para invertir, planear un viaje u organizar nuevos proyectos.

Finalmente, resulta clave contar con un fondo de emergencia que represente entre el 5 % y el 10 % de los ingresos del hogar, así como con un patrimonio sólido que respalde cualquier imprevisto económico. Al final, no se trata de acumular por acumular, sino de construir estabilidad y crecimiento.

 

