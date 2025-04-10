CANAL RCN
Economía

Nequi pone topes a retiros y transferencias: así puede cambiarlos desde la app

Nequi establece límites para transferencias y retiros en 2025. Conozca cuáles son los topes oficiales y el paso a paso para cambiarlos desde la app.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
09:42 a. m.
La banca digital en Colombia sigue creciendo, y Nequi, una de las plataformas financieras más usadas en el país, ha recordado a sus usuarios que existen límites para retirar y transferir dinero desde la aplicación.

Estas restricciones buscan proteger las operaciones y ajustarse a la regulación de depósitos de bajo monto, pero también generan dudas entre quienes utilizan el servicio con frecuencia para manejar su dinero.

Límites actuales para retirar y transferir en Nequi

De acuerdo con la plataforma, si tu cuenta está registrada como depósito de bajo monto, el límite mensual para movimientos como enviar, pagar o sacar dinero es de $10.482.689,50 COP.

En el caso de los retiros:

  • En cajeros automáticos Bancolombia el tope diario es de $2.700.000 COP.
  • En corresponsales Bancolombia, el máximo puede llegar hasta $5.000.000 COP diarios, si el usuario ajusta previamente sus parámetros en la aplicación.
  • En corresponsales Nequi, cada transacción tiene un tope de $800.000 COP y se permite un máximo de $2.000.000 diarios.

En cuanto a las transferencias digitales, si se realizan por Transfiya, el límite es de $3.000.000 diarios o 15 transacciones, lo que ocurra primero. Cuando se envían fondos directamente desde Nequi a cuentas no inscritas, el tope es de $1.000.000 COP por día.

¿Cómo cambiar los topes en la aplicación?

Nequi permite a los usuarios ajustar sus límites hasta tres veces al día. El proceso es sencillo:

  • Ingresa a la app con tu contraseña o huella digital.
  • Ve a la sección “Ajustes” o “Tu perfil”.
  • Selecciona “Administra tus montos / Topes / Límites”.
  • Escoge la opción que quieras modificar: “Sacar plata”, “Transferencias” o “Compras / pagos”.
  • Ingresa el nuevo monto y confirma el cambio.

En algunos casos, la plataforma pedirá verificación adicional con un código SMS o autenticación biométrica.

Con esta herramienta, los usuarios pueden tener mayor control sobre su dinero y adaptar los límites a sus necesidades, siempre bajo las condiciones establecidas por Nequi y la normatividad vigente.

