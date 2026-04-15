Nueva regla en vuelos cambia lo que puede llevar en su equipaje y muchos viajeros no lo saben

La Aerocivil actualizó las directrices para el transporte de baterías de litio y bancos de energía en aeronaves, esto para fortalecer la seguridad aérea y ajustarse a estándares internacionales.

Nueva regla en vuelos cambia lo que puede llevar en su equipaje

Desde abril de 2026, entraron en vigencia nuevas reglas obligatorias que cambian la forma en que los pasajeros pueden transportar dispositivos como power banks en vuelos dentro y fuera del país.

La autoridad aeronáutica estableció que estos equipos solo podrán ser llevados en el equipaje de mano, quedando totalmente prohibido su transporte en equipaje de bodega. Además, cada pasajero tendrá un límite claro: máximo dos unidades permitidas por persona.

Pero las restricciones no terminan ahí. La normativa también prohíbe expresamente que estos dispositivos sean utilizados durante el vuelo. Es decir, no podrán encenderse, recargarse ni emplearse para suministrar energía a otros equipos electrónicos a bordo.

¿Cómo debe ser llevada una power bank en un vuelo?

Otro de los puntos clave es la obligación de que cada batería esté protegida individualmente, con el fin de evitar cortocircuitos o activaciones accidentales que puedan poner en riesgo la seguridad del vuelo.

En cuanto a la capacidad, la regulación establece dos escenarios:

Los dispositivos de hasta 100 Wh podrán transportarse bajo las condiciones generales.

Aquellos entre 100 Wh y 160 Wh requerirán autorización previa de la aerolínea.

Estas medidas están basadas en estándares internacionales y buscan reducir riesgos asociados a este tipo de baterías, consideradas potencialmente peligrosas en entornos de aviación.

La Aerocivil también hizo un llamado a aerolíneas y operadores aeroportuarios para que actualicen sus procedimientos de manera inmediata, garantizando el cumplimiento de estas disposiciones.