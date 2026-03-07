Finalmente será entregado el laboratorio de robótica en colegio de Ciudad Bolívar

Semanas después de la polémica por la cancelación de la entrega del laboratorio de robótica en el IED Sierra Morena, que generó un cruce de versiones entre el Gobierno Nacional y el Distrito, el proyecto ya tiene una nueva fecha. Las entidades involucradas confirmaron que el salón del Centro de Innovación y Robótica será entregado oficialmente el próximo 9 de julio para el servicio de la comunidad educativa.

El proyecto avanzó tras varias mesas de trabajo en las que participaron representantes de las entidades involucradas y de la comunidad educativa. De esos encuentros surgió una hoja de ruta para atender las principales necesidades del plantel y avanzar en la puesta en funcionamiento del espacio tecnológico.

¿Cuándo será entregado el Centro de Innovación y Robótica de Ciudad Bolívar?

La entrega oficial del salón donde funcionará el Centro de Innovación y Robótica está prevista para el 9 de julio. El espacio estará al servicio de la comunidad educativa del IED Sierra Morena y busca fortalecer las competencias en ciencia, tecnología, innovación y robótica de niñas, niños y jóvenes.

De acuerdo con la información suministrada por las entidades responsables del proyecto, este nuevo escenario permitirá que los estudiantes accedan a herramientas de aprendizaje orientadas al desarrollo de habilidades para el futuro.

¿Qué obras se realizaron para poner en funcionamiento el laboratorio?

Para adecuar el espacio, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Secretaría de Educación del Distrito destinaron una inversión cercana a 50 millones de pesos. Los recursos fueron utilizados en obras de mantenimiento y adecuación necesarias para que el laboratorio pudiera ser instalado.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran el levantamiento, destronque y pulida del piso, la instalación de cableado estructurado, la modernización del sistema de iluminación y el cambio de la red eléctrica. Estas condiciones permitirán que el Ministerio de Educación Nacional instale el laboratorio con los requerimientos técnicos necesarios para su funcionamiento.

Durante el anuncio del proyecto, el alcalde local Diego Arley Arenas afirmó que el trabajo conjunto entre las instituciones y la comunidad permitió avanzar en soluciones para fortalecer los entornos educativos y ofrecer mayores garantías a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Además, se indicó que continuará el seguimiento a los compromisos adquiridos para apoyar el fortalecimiento de la educación pública en Ciudad Bolívar.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.