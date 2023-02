¿Cómo saber si soy beneficiado del Ingreso Mínimo Garantizado?

El Ingreso Mínimo Garantizado es un beneficio económico entregado a las familias que tienen una condición de pobreza económica. La entrega de este incentivo comenzó el 1 de enero de 2023 y está a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social.

El subsidio está dirigido específicamente a personas que estén registradas en el Sisbén en las categorías A (población en pobreza extrema) y B (población en pobreza moderada). Cabe mencionar que no hay un monto específico entregado, pues esto depende de la situación de cada hogar, sin embargo, el valor mínimo es de $60.000 y el máximo de $740.000.

¿Cómo saber si es beneficiario?

La Secretaría Distrital de Integración Social informó que para consultar se debe acceder al siguiente enlace. Allí le solicitarán datos como nombre, apellido y documento. Al verificar los datos, la página arroja un resultado diciendo:

Con los datos de ***, identificado(a) con documento ***, no / si cuenta con información de pagos de programas de Ingreso Mínimo Garantizado.

Pagos del Ingreso Mínimo Garantizado

Para encontrar información de los pagos se debe ingresar al mismo enlace mencionado anteriormente. Allí la plataforma arroja resultados de los ciclos de pago a los que el hogar corresponde y también la entidad financiera a través de la cual se realiza.

Para recibir el pago es necesario tener una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda:

Davivienda (Daviplata)

Bancolombia (Ahorro a la Mano – ALM y Nequi)

Movii, Banco de Occidente (Dale)

Powwi

Tenga en cuenta que no todos los hogares que cumplen estas condiciones reciben el pago porque si el Distrito identifica que la familia recibe otras trasferencias monetarias de otros programas sociales de la Nación o la ciudad, y luego de analizar decide que no es necesario otro ingreso adicional, no entregará dicho subsidio.