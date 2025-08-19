CANAL RCN
Economía

Así puede saber si tiene fotomultas en 2025: este es el link para consultar

Conozca el paso a paso para consultar si tiene algún fotocomparendo.

Cámaras fotomulta Bogotá
Foto: Movilidad y Superintendencia de Transporte

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
06:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La consulta de comparendos de tránsito, incluyendo aquellos impuestos a través de sistemas de fotodetección, se ha simplificado considerablemente en los últimos años gracias a la digitalización de los procesos. Hoy en día, no es necesario acudir a una oficina de tránsito para verificar la situación de su vehículo, lo que ahorra tiempo y evita intermediarios que puedan generar estafas.

El proceso, que puede realizarse desde un computador o un dispositivo móvil con acceso a internet, se centra en dos plataformas clave a nivel nacional y distrital.

Fotomultas en Colombia: conductores podrán apelar comparendos por esta razón
RELACIONADO

Fotomultas en Colombia: conductores podrán apelar comparendos por esta razón

La existencia de estos sistemas y la notificación de las infracciones puede generar incertidumbre y, en algunos casos, problemas financieros si no se gestionan a tiempo. Por ello, es crucial saber cómo y dónde consultar si se tiene alguna fotomulta pendiente en el año 2025.

Cómo consultar si tiene fotomultas: link donde puede hacerlo

La principal herramienta para cualquier conductor en Colombia es el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

Esta plataforma, administrada por la Federación Colombiana de Municipios, centraliza la información de todos los comparendos y fotomultas a nivel nacional, sin importar en qué ciudad o municipio del país se hayan generado.

En el caso de Bogotá, los conductores podrán hacerlo mediante la página oficial de la Secretaria de Movilidad.

Hay nuevos descuentos en comparendos: estos conductores serán beneficiados
RELACIONADO

Hay nuevos descuentos en comparendos: estos conductores serán beneficiados

Siguiendo por esa línea, el conductor debe ingresar a https://www.movilidadbogota.gov.co/web/. Allí, el usuario debe irse a la parte inferior de la página web, dar clic en ‘Consulta y pago de comparendos’.

Allí le aparecerá un recuadro donde debe ingresar la placa de su vehículo, ojo, no su cédula. Finalmente, allí le saldrá si tiene multas o no.

La plataforma de la SDM también ofrece la opción de pagar en línea o descargar el volante de pago para realizar la transacción en las entidades bancarias autorizadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 18 de agosto de 2025 en último sorteo

Finanzas personales

Revelan el método que usan los criminales para estafar con Bre-B: ¿Cómo no caer?

Automovilismo

¿Qué prefieren los colombianos al comprar un carro nuevo? Así están las cifras

Otras Noticias

Atlético Nacional

¿Sin Marino? Este sería el once de Atlético Nacional frente a Sao Paulo esta noche

Atlético Nacional visita a Sao Paulo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y así formaría el conjunto verdolaga.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 19 de agosto de 2025

Una jornada para actuar con inteligencia emocional, fortalecer vínculos y tomar decisiones que abren nuevos caminos.

Temblor en Colombia

¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 18 de agosto de 2025! Estas zonas del país sintieron los movimientos

Donald Trump

Donald Trump afirma que se organizará una cumbre para reunir a Putin y Zelenski

Cuidado personal

Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura