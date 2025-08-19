Así puede saber si tiene fotomultas en 2025: este es el link para consultar

La consulta de comparendos de tránsito, incluyendo aquellos impuestos a través de sistemas de fotodetección, se ha simplificado considerablemente en los últimos años gracias a la digitalización de los procesos. Hoy en día, no es necesario acudir a una oficina de tránsito para verificar la situación de su vehículo, lo que ahorra tiempo y evita intermediarios que puedan generar estafas.

El proceso, que puede realizarse desde un computador o un dispositivo móvil con acceso a internet, se centra en dos plataformas clave a nivel nacional y distrital.

La existencia de estos sistemas y la notificación de las infracciones puede generar incertidumbre y, en algunos casos, problemas financieros si no se gestionan a tiempo. Por ello, es crucial saber cómo y dónde consultar si se tiene alguna fotomulta pendiente en el año 2025.

Cómo consultar si tiene fotomultas: link donde puede hacerlo

La principal herramienta para cualquier conductor en Colombia es el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

Esta plataforma, administrada por la Federación Colombiana de Municipios, centraliza la información de todos los comparendos y fotomultas a nivel nacional, sin importar en qué ciudad o municipio del país se hayan generado.

En el caso de Bogotá, los conductores podrán hacerlo mediante la página oficial de la Secretaria de Movilidad.

Siguiendo por esa línea, el conductor debe ingresar a https://www.movilidadbogota.gov.co/web/. Allí, el usuario debe irse a la parte inferior de la página web, dar clic en ‘Consulta y pago de comparendos’.

Allí le aparecerá un recuadro donde debe ingresar la placa de su vehículo, ojo, no su cédula. Finalmente, allí le saldrá si tiene multas o no.

La plataforma de la SDM también ofrece la opción de pagar en línea o descargar el volante de pago para realizar la transacción en las entidades bancarias autorizadas.