Hay nuevos descuentos en comparendos: estos conductores serán beneficiados

La Gobernación de Cundinamarca anunció un alivio para miles de conductores con comparendos pendientes.

A través de la Secretaría de Movilidad Contemporánea, se puso en marcha un plan que busca beneficiar a más de 350.000 ciudadanos con deudas en mora, ofreciendo descuentos en intereses y facilidades de pago.

La medida aplica únicamente para comparendos impuestos hasta el 31 de diciembre de 2024 y para los municipios administrados por la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca.

Hay excepciones como las sanciones por conducir en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas, según lo establece la Ley 1696 de 2013.

¿Qué descuentos ofrecen los nuevos alivios en comparendos?

El secretario de Movilidad Contemporánea, Diego Jiménez Vargas, explicó que la iniciativa surge gracias a la ordenanza 033, impulsada por el gobernador Jorge Rey y aprobada por la Asamblea de Cundinamarca.

“La ordenanza habilita beneficios sin precedentes para quienes deseen ponerse al día”, aseguró el funcionario.

Los descuentos se aplicarán de la siguiente manera:

100 % de descuento en intereses para comparendos impuestos antes del 31 de diciembre de 2019.

70 % de descuento en intereses para comparendos impuestos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.

El plazo para acceder a estos beneficios estará vigente hasta el 26 de diciembre de 2025.

¿Cómo acceder a los descuentos y facilidades de pago?

Los conductores interesados podrán suscribir acuerdos de pago hasta el 31 de agosto de 2025 en el punto de atención ubicado en la Calle 13 No. 30-20 de Bogotá.

La condición principal es realizar un abono inicial del 15 % de la deuda y diferir el saldo en hasta 12 cuotas mensuales.

El secretario Jiménez invitó a los ciudadanos a no dejar pasar esta oportunidad: “Invitamos a los ciudadanos a hacer cuentas y aprovechar esta oportunidad para saldar sus deudas con descuentos históricos”.

Los interesados pueden consultar su estado de cuenta y acceder a los beneficios directamente en el portal oficial de la Gobernación de Cundinamarca: clic aquí.