¿Cómo vender 20% más con IA? El secreto de Meta y Atom que se revelará en Bogotá

La inteligencia artificial conversacional ha dejado de ser una simple promesa futurista para convertirse en el motor principal de la rentabilidad comercial en América Latina.

Con el objetivo de trazar la ruta exacta hacia la optimización de los negocios, Atom, la compañía líder en software de IA conversacional y partner oficial de Meta, ha anunciado de forma oficial el desembarco de la segunda edición del Spark AI Summit 2026 en Bogotá.

El esperado encuentro de alta tecnología tendrá lugar el próximo 25 de junio en el hotel Cosmos 100 de la capital colombiana. Tras una exitosa primera edición celebrada en Ciudad de Panamá en 2025—donde se congregaron más de 300 líderes globales de marcas de la talla de Meta, Google, Toyota Costa Rica, Yappi y Motorysa—, esta nueva versión en Bogotá amplía significativamente su alcance con un enfoque radicalmente práctico. El evento está orientado al retorno de inversión y al impacto real sobre los estados financieros (P&L).

¿Qué se verá en este evento?

A diferencia de las convenciones tecnológicas convencionales que se limitan a debates abstractos sobre tendencias futuras o demostraciones aisladas, el Spark AI Summit Bogotá 2026 ha estructurado una curaduría de contenidos rigurosa. El foco exclusivo está en los casos de éxito de implementación real en sectores estratégicos de la economía como el financiero, automotriz y educación. La agenda promete desglosar minuciosamente historias concretas en marketing y ventas: qué estrategias funcionaron, cuáles fallaron y cómo replicar los éxitos en la operación comercial cotidiana.

"La IA conversacional dejó de ser una promesa. Hoy estamos viendo a clientes en Colombia aumentar la colocación de productos financieros hasta en 20%, y alcanzar eficiencias de hasta 25% en presupuesto publicitario gracias a la integración con Conversion API de Meta", afirmó Erick Hollmann, CEO de Atom, destacando que el evento existe precisamente para mostrar, sin filtros, cómo se están logrando y replicando estos resultados.

Durante la intensa jornada, los líderes comerciales y tecnólogos experimentarán en tiempo real cómo los AI Agents han pasado de ser herramientas experimentales a consolidarse como pilares de la infraestructura corporativa para adquirir, convertir y fidelizar clientes a gran escala.

La agenda oficial incluirá workshops interactivos y demostraciones técnicas en vivo enfocadas en el funcionamiento de agentes de IA dentro de WhatsApp, automatizaciones avanzadas capaces de unificar las áreas de marketing y ventas en un solo flujo medible, y su integración con los CRMs y la infraestructura comercial existente en las organizaciones.

Debido a que el evento cuenta con cupos limitados, las personas interesadas deberán realizar un registro previo sujeto a validación a través de la plataforma web oficial https://bogota.sparksummit.ai/.