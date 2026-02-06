EE. UU. enfrenta críticas por precios exagerados en el transporte para el Mundial

Ir a un partido del Mundial en Estados Unidos resultará mucho más costoso de lo esperado. A los elevados precios de las entradas ahora se suma otro gasto que ha generado críticas entre aficionados y organizaciones: el transporte hacia los estadios, cuyos costos superan ampliamente las tarifas habituales y contrastan con lo ocurrido en las últimas Copas del Mundo.

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La situación ha provocado debate en varias ciudades sede, especialmente porque en Rusia 2018 y Catar 2022 los hinchas tuvieron acceso gratuito al transporte público para asistir a los encuentros.

¿Por qué los precios del transporte en EE.UU. generaron controversia?

El caso más comentado se presenta en Nueva York y Nueva Jersey, donde se disputará la final del Mundial y varios encuentros de la fase inicial. Allí, los aficionados que se desplacen desde Manhattan hasta el MetLife Stadium deberán pagar cerca de 98 dólares por un viaje de ida y vuelta en tren.

La cifra ha causado inconformidad porque supera ampliamente el costo habitual del mismo trayecto durante los partidos de la NFL, cuando el valor ronda los 12 dólares.

Las críticas obligaron a realizar ajustes tarifarios en dos ocasiones, pero el precio continúa siendo uno de los más altos registrados para un evento deportivo de esta magnitud.

La situación no es exclusiva de Nueva York. En Boston, otra de las ciudades anfitrionas, el servicio especial de tren hacia el Gillette Stadium tendrá un costo cercano a los 80 dólares, un valor que multiplica varias veces la tarifa utilizada en eventos deportivos tradicionales.

¿Qué pasó en los Mundiales de Rusia y Catar?

La comparación con las ediciones anteriores del torneo ha alimentado aún más el debate. Durante Rusia 2018, los organizadores habilitaron trenes gratuitos entre varias ciudades sede para facilitar el desplazamiento de los aficionados.

Cuatro años después, en Catar 2022, los hinchas que contaban con entrada para los partidos podían utilizar sin costo el metro y otros sistemas de transporte público habilitados para el campeonato.

Estas medidas fueron consideradas parte de la experiencia del evento y ayudaron a reducir los gastos de miles de visitantes.

Con el inicio del Mundial cada vez más cerca, la polémica sigue creciendo y podría convertirse en uno de los temas más discutidos fuera de las canchas durante el torneo.