Trump respalda a Abelardo de la Espriella rumbo a la segunda vuelta

El expresidente de Estados Unidos expresó su apoyo público al candidato colombiano tras los resultados de la primera vuelta presidencial.

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El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre las elecciones presidenciales en Colombia y expresó su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella, quien obtuvo la mayor votación en la primera vuelta y disputará la Presidencia en el balotaje del próximo 21 de junio.

A través de un mensaje público, Trump felicitó al aspirante colombiano por los resultados obtenidos en las urnas y destacó lo que calificó como una victoria decisiva en la primera ronda electoral.

En su declaración, el exmandatario estadounidense se refirió a De la Espriella como “El Tigre” y aseguró que se trata de un líder “inteligente, fuerte y tenaz”, capaz de conducir a Colombia en una nueva etapa política y económica.

Trump afirmó que el candidato colombiano ha demostrado compromiso con el país y sostuvo que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, podría impulsar medidas orientadas al crecimiento económico, la generación de empleo, el fortalecimiento del comercio bilateral y la lucha contra el crimen organizado.

El mensaje se conoce en un momento clave de la campaña presidencial, cuando los dos aspirantes clasificados a segunda vuelta comienzan a buscar respaldos políticos y ciudadanos para ampliar sus bases electorales.

El respaldo de Trump entra en la campaña colombiana

En su pronunciamiento, Donald Trump también hizo referencia al escenario que enfrentará Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. El exmandatario estadounidense señaló que los resultados de la elección serán determinantes para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos.}

Asimismo, destacó la cercanía política que ha mantenido con el candidato colombiano y aseguró que, debido a sus logros personales y a su respaldo político, decidió otorgarle su apoyo “total y absoluto”.

El mensaje del exjefe de Estado estadounidense se suma a la discusión política que se desarrolla tras la primera vuelta presidencial y seguramente generará reacciones entre distintos sectores políticos, teniendo en cuenta el peso que conserva Trump dentro del escenario político internacional.

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La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo 21 de junio y enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una de las contiendas más observadas de los últimos años. Mientras avanzan las campañas, los candidatos continúan buscando adhesiones y respaldos que puedan resultar decisivos en la definición del próximo presidente de Colombia.

De la Espriella agradece respaldo de Trump

En su primera entrevista con medios de comunicación tras los resultados de la primera vuelta presidencial (Revista SEMANA), Abelardo de la Espriella agradeció públicamente el respaldo expresado por Donald Trump. El candidato aseguró sentirse “muy honrado” por el apoyo del expresidente estadounidense y destacó la relación que ha construido con sectores de ese país durante años.

“Un gran agradecimiento y muy honrado por el apoyo decidido del presidente Trump y de todo su gobierno, un gobierno con el que tengo muy buenas relaciones desde hace muchos años”, afirmó. De la Espriella también sostuvo que la cooperación con Estados Unidos será clave para enfrentar fenómenos como el crimen organizado y el narcotráfico.

“Es fundamental entender que los Estados Unidos son determinantes para combatir el crimen, el narcoterrorismo, y poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y de tanta violencia”, señaló.